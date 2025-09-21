Alternatīvās popmūzikas "Austras balva 2025" piešķirta grupai "Alejas" par pērn izdoto albumu "Ardievu, ledus laikmet!".
Balvas ieguvēji saņēma koktēlnieka Daniela Vainovska radīto statueti un Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības stipendiju 1000 eiro apmērā turpmākajai karjeras attīstībai.
Balvai bija nominēti arī reperis "Galeniex", grupa "Nielslens Lielsliens", apvienība "Pretplūsma", Reinis Jaunais, "Ritunsiic", "Bēdu brāļi", duets "Domenique Dumont", Evija Vēbere un Ivars Arutjunjans, kā arī "Tesa".
"Austras balva" tika pasniegta astoto reizi. To iepriekš saņēmuši gan solo mākslinieki Alise Joste un Ansis, gan grupas "Rīgas Modes", "Satellites LV", "Polifauna", "Tribes of the City" un "Kuba".
