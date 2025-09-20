Zelenskis plāno atkal tikties ar Trampu; Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 40 raķetēm

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nākamnedēļ Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, sestdien paziņojis Ukrainas prezidents.
Zelenskis atklāja, ka tikšanās laikā plāno apspriest drošības garantijas Ukrainai un sankcijas Krievijai.
Jau vēstīts, ka Ukraina potenciālā miera risinājuma ietvaros pieprasa no Rietumiem drošības garantijas pret Krievijas agresiju nākotnē.
ASV vadītie centieni panākt mieru Ukrainā ir nonākuši strupceļā, un Maskava noraidījusi tikšanos starp Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu.
"Mēs sagaidām sankcijas, ja nenotiks līderu tikšanās vai, piemēram, ugunspārtraukšana," paziņoja Zelenskis. "Mēs esam gatavi tikties ar Putinu. Esmu par to runājis. Gan divpusēji, gan trīspusēji. Viņš nav gatavs," piebilda Zelenskis.
Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 40 raķetēm un 580 droniem
Krievija naktī raidījusi pret Ukrainu 40 raķetes un aptuveni 580 dronus, nogalinot trīs un ievainojot vairākus desmitus cilvēku, sestdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Šis bijis viens no lielākajiem dronu un raķešu triecieniem Ukrainai pēdējās nedēļās.
Krievi uzbruka Dņipropetrovskas, Čerņihivas, Mikolajivas, Zaporižjas apgabaliem, kā arī apdzīvotām vietām Poltavas, Kijivas, Odesas, Sumu un Harkivas apgabalos, paziņoja Ukrainas prezidents.
"Ienaidnieka mērķis bija mūsu infrastruktūra, dzīvojamie rajoni un civilie uzņēmumi,"
norādīja Zelenskis, piebilstot, ka naktī raķete ar kasešu bumbu trāpīja daudzdzīvokļu ēkai Dņipro.
"Katrs šāds trieciens nav militāra nepieciešamība, bet gan apzināta Krievijas stratēģija, lai terorizētu civiliedzīvotājus un iznīcinātu mūsu infrastruktūru," uzsvēra Zelenskis, aicinot Kijivas sabiedrotos nodrošināt Ukrainai vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu un piemērot Maskavai papildu sankcijas.
Ukrainas Gaisa spēki ziņoja, ka kopumā krievi naktī raidīja pret Ukrainu 579 uzbrukuma lidrobotus "Shahed" un dronus imitatorus, no kuriem 552 ukraiņiem izdevās neitralizēt. Krievi izšāva pret Ukrainu arī 32 spārnotās raķetes H-101, no kurās 29 tika notriektas. Pret Ukrainu tika palaistas arī astoņas ballistiskās raķetes "Iskander-M/KN-23", no kurām divas ukraiņiem izdevās notriekt, informēja Ukrainas Gaisa spēki.
Desmit vietās konstatēti ballistisko un spārnoto raķešu un 23 dronu trāpījumi un vēl desmit vietās nogāzušās notriekto dronu un raķešu atlūzas, atklāja Ukrainas Gaisa spēki.