Ginters, Guntra, Marianna
#karš

Zelenskis plāno atkal tikties ar Trampu; Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 40 raķetēm

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 20. septembris, 15:32
2025. gada 20. septembris, 15:32
Volodimirs Zelenskis un Donalds Tramps Hāgā.
Foto: Ukrainas prezidenta birojs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nākamnedēļ Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, sestdien paziņojis Ukrainas prezidents.

Zelenskis atklāja, ka tikšanās laikā plāno apspriest drošības garantijas Ukrainai un sankcijas Krievijai.

Jau vēstīts, ka Ukraina potenciālā miera risinājuma ietvaros pieprasa no Rietumiem drošības garantijas pret Krievijas agresiju nākotnē.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Tramps.
Foto: Ukrainas prezidenta birojs / Latvijas Mediji

ASV vadītie centieni panākt mieru Ukrainā ir nonākuši strupceļā, un Maskava noraidījusi tikšanos starp Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu.

"Mēs sagaidām sankcijas, ja nenotiks līderu tikšanās vai, piemēram, ugunspārtraukšana," paziņoja Zelenskis. "Mēs esam gatavi tikties ar Putinu. Esmu par to runājis. Gan divpusēji, gan trīspusēji. Viņš nav gatavs," piebilda Zelenskis.

Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 40 raķetēm un 580 droniem

Krievija naktī raidījusi pret Ukrainu 40 raķetes un aptuveni 580 dronus, nogalinot trīs un ievainojot vairākus desmitus cilvēku, sestdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Šis bijis viens no lielākajiem dronu un raķešu triecieniem Ukrainai pēdējās nedēļās.

Krievi uzbruka Dņipropetrovskas, Čerņihivas, Mikolajivas, Zaporižjas apgabaliem, kā arī apdzīvotām vietām Poltavas, Kijivas, Odesas, Sumu un Harkivas apgabalos, paziņoja Ukrainas prezidents.

"Ienaidnieka mērķis bija mūsu infrastruktūra, dzīvojamie rajoni un civilie uzņēmumi," 

norādīja Zelenskis, piebilstot, ka naktī raķete ar kasešu bumbu trāpīja daudzdzīvokļu ēkai Dņipro.

"Katrs šāds trieciens nav militāra nepieciešamība, bet gan apzināta Krievijas stratēģija, lai terorizētu civiliedzīvotājus un iznīcinātu mūsu infrastruktūru," uzsvēra Zelenskis, aicinot Kijivas sabiedrotos nodrošināt Ukrainai vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu un piemērot Maskavai papildu sankcijas.

Ukrainas Gaisa spēki ziņoja, ka kopumā krievi naktī raidīja pret Ukrainu 579 uzbrukuma lidrobotus "Shahed" un dronus imitatorus, no kuriem 552 ukraiņiem izdevās neitralizēt. Krievi izšāva pret Ukrainu arī 32 spārnotās raķetes H-101, no kurās 29 tika notriektas. Pret Ukrainu tika palaistas arī astoņas ballistiskās raķetes "Iskander-M/KN-23", no kurām divas ukraiņiem izdevās notriekt, informēja Ukrainas Gaisa spēki.

Desmit vietās konstatēti ballistisko un spārnoto raķešu un 23 dronu trāpījumi un vēl desmit vietās nogāzušās notriekto dronu un raķešu atlūzas, atklāja Ukrainas Gaisa spēki.

Krievu uzbrukumi turpinājās no plkst.20 piektdienas vakarā līdz plkst.10 šorīt.

Jau vēstīts, ka Krievija naktī veica plašu kombinētu uzbrukumu Dņipropetrovskas apgabalam. Krievu raķetes un droni trāpīja vairākiem daudzstāvu namiem, dzīvojamajām mājām, garāžām un citām ēkām un izraisīja ugunsgrēkus. Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks ziņoja, ka triecienos nogalināts viens cilvēks un 26 ievainoti.

Čerņihivas apgabala kara administrācijas vadītājs Vjačeslavs Čauss pavēstīja, ka drona triecienā nogalināts 62 gadus vecs vīrietis. Savukārt Hmeļnickas apgabalā krievu triecienos bojātas aptuveni 20 ēkas. Dzēšot ugunsgrēku vienā no tām, tika atrasts miris cilvēks, ziņoja vietējā amatpersona.

Kijivas apgabalā cietuši Bučas, Borispiļas un Obuhivas rajoni, kur bojātas mājas un automašīnas.

Gaisa trieciena laikā pret krievu spārnotajām raķetēm tika efektīvi izmantota taktiskā aviācija, tai skaitā iznīcinātāji F-16.

"Paldies visiem mūsu karavīriem, kas visu nakti sargāja debesis, mūsu F-16 pilotiem, kuri šodien kārtējo reizi apliecināja savas prasmes un efektīvi strādāja, aizsargājot Ukrainu no spārnotajām raķetēm," vietnē " Telegram" rakstīja Zelenskis.

Ukraina devusi triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Saratovas un Samaras apgabalos

Ukraina savukārt naktī ar droniem uzbrukusi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Saratovas un Samaras apgabalos, sestdien paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Dots trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai Saratovas pilsētā. Šī rūpnīca sastāda 2,54% no Krievijas kopējās naftas pārstrādes jaudas. Rūpnīcā nogranduši vairāki sprādzieni un izcēlies plašs ugunsgrēks.

Tāpat Ukraina īstenojusi sekmīgu uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcai Novokuibiševskā, Samaras apgabalā. Šī rūpnīca veido 3% no Krievijas kopējās naftas pārstrādes jaudas. Arī tur izcēlušies sprādzieni un ugunsgrēks.

Ukrainas armijas ģenerālštābs pavēstīja, ka Samaras apgabalā arī dots trieciens objektam, kurā tiek sajaukta jēlnafta ar augstu un zemu sēra saturu no dažādiem naftas laukiem, lai izveidotu "Urals" markas naftu, kas veido līdz pat 50% no kopējā Krievijas naftas eksporta.

Ģenerālštābs uzsvēra, ka visi trīs objekti izmantoti, lai apgādātu Krievijas armiju.

