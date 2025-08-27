Žurnālistu "Izcilības balvas 2025" nominantu vidū arī "Latvijas Avīzes" žurnālisti

Latvijas Žurnālistu asociācijas apbalvojuma “Izcilības balva 2025” žūrija ir izvērtējusi 195 iesniegtos darbus un nosaukusi nominantus deviņās kategorijās. Nominantu vidū arī arī "Latvijas Avīzes" žurnālisti - Māra LIbeka un avīzes galvenā redaktore Linda Rasa. Intervijas kategorijā nominēta Māra Libeka – Intervija ar tiesībsargu Juri Jansonu.
Māra Libeka nominēta kategorijā "Intervija" par interviju ar tiesībsargu Juri Jansonu (Tiesībsargs: Esmu diezgan "garšīgs kumoss", jo ne viens vien mani ir gribējis novākt no amata). Starp "Gada redaktors" nominantiem iekļauta "Latvijas Avīzes" galvenā redaktore Linda Rasa.
LŽA "Izcilības balvas" jau tradicionāli piešķirs kategorijās "Ziņu žurnālistika un reportāža", "Intervija un apraksts", "Pētniecība un analītika", "Dokumentālie stāsti", "Reģionālie un diasporas mediji" un "Gada redaktors".
Balva tiks pasniegta 5. septembrī Ģertrūdes ielas teātrī, Ģertrūdes ielā 101a. Ceremonijā tiks pasniegta arī ikgadējā Intas Brikšes balva un specbalva.
Lielais un tematiski plašais iesniegto darbu klāsts rosinājis žūriju reaģēt uz to, kā mainās žurnālistikas saturs, šogad radot trīs jaunas nominācijas - "Datu žurnālistika", "Dezinformācijas novēršanas žurnālistika" un "Žurnālistika pašvaldību vēlēšanās".
Kategorijā "Ziņu žurnālistika un reportāža" balvai nominēts portāla "Delfi" žurnālistu Selīnas Puķes, Katrīnas Žukovas-Zalānes un Aijas Krūtaines raksts "Traģēdija Klusajā ielā. Pēc dalības Rīgas maratonā mirst jaunietis no Igaunijas", Latvijas Televīzijas (LTV) raidījuma "De facto" žurnālistes Ingas Šņores sižets "Armijai par drona nokrišanu paziņoja Valsts policija", kā arī TV3 žurnālista Artūra Špaka sagatavotais sižets "Bijušais policists ceļmalā ierok naglas".
Tāpat šajā kategorijā izvirzīts TV3 raidījuma "Nekā personīga" žurnālista Jāņa Krēvica sižets "Sveši droni Rīgas lidostā", žurnāla "Ir" žurnālistes Baibas Litvinas raksts "Ikviens stāsts ir īpašs", "LSM+" žurnālista Alekseja Dunda reportāža "Bērna nāve pie Rēzeknes: LSM+ reportāža no traģēdijas vietas", Latvijas Radio žurnālista Viktora Demidova sižets "Sabiedriskais transports, kas tālu no sabiedrības", kā arī portāla "Tvnet" žurnālistes Ievas Albertes raksts "Kā mamma futbola nometnē Barselonā atklāja uzmākšanos "Babītes" puikām".
Kategorijā "Intervija un apraksts" nominēta žurnāla "Ir" žurnāliste Ilze Šķietniece par rakstu "Es peldēju par mums abiem!", portāla "Delfi" žurnālists Viesturs Radovičs par rakstu sēriju "Spiegs bridža biksēs", "Latvijas Avīzes" žurnāliste Māra Libeka par interviju ar tiesībsargu Juri Jansonu, "Delfi" žurnāliste Alina Lastovska par interviju ar bijušo premjeru Krišjāni Kariņu "Pieņem valstij nelabvēlīgus lēmumus" - Kariņš vīlies "Vienotībā"", "LSM.lv" autori Jānis Domburs un Zane Mače par interviju sēriju "Kuram jābūt ģenerālprokuroram?", žurnālists Arnis Krauze par interviju Latvijas Radio ar bijušo ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru raidījumā "Laikmetu krustpunktā", kā arī žurnāliste Lolita Lūse par rakstu "Gads bez tēva" žurnālā "Klubs".