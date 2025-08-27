Cloudy 18.3 °C
Žurnālistu "Izcilības balvas 2025" nominantu vidū arī "Latvijas Avīzes" žurnālisti

LETA/LASI.LV / Latvijas Mediji
2025. gada 27. augusts, 16:03
Linda Rasa, Latvijas Avīzes galvenā redaktore.
Foto: Timurs Subhankulovs / Latvijas Mediji

Latvijas Žurnālistu asociācijas apbalvojuma “Izcilības balva 2025” žūrija ir izvērtējusi 195 iesniegtos darbus un nosaukusi nominantus deviņās kategorijās. Nominantu vidū arī arī "Latvijas Avīzes" žurnālisti - Māra LIbeka un avīzes galvenā redaktore Linda Rasa. Intervijas kategorijā nominēta Māra Libeka – Intervija ar tiesībsargu Juri Jansonu.

Māra Libeka nominēta kategorijā "Intervija" par interviju ar tiesībsargu Juri Jansonu (Tiesībsargs: Esmu diezgan "garšīgs kumoss", jo ne viens vien mani ir gribējis novākt no amata). Starp "Gada redaktors" nominantiem iekļauta "Latvijas Avīzes" galvenā redaktore Linda Rasa.

Māra Libeka.
Foto: Valdis Semjonovs / Latvijas Mediji

LŽA "Izcilības balvas" jau tradicionāli piešķirs kategorijās "Ziņu žurnālistika un reportāža", "Intervija un apraksts", "Pētniecība un analītika", "Dokumentālie stāsti", "Reģionālie un diasporas mediji" un "Gada redaktors".

Balva tiks pasniegta 5. septembrī Ģertrūdes ielas teātrī, Ģertrūdes ielā 101a. Ceremonijā tiks pasniegta arī ikgadējā Intas Brikšes balva un specbalva.

Lielais un tematiski plašais iesniegto darbu klāsts rosinājis žūriju reaģēt uz to, kā mainās žurnālistikas saturs, šogad radot trīs jaunas nominācijas - "Datu žurnālistika", "Dezinformācijas novēršanas žurnālistika" un "Žurnālistika pašvaldību vēlēšanās".

Kategorijā "Ziņu žurnālistika un reportāža" balvai nominēts portāla "Delfi" žurnālistu Selīnas Puķes, Katrīnas Žukovas-Zalānes un Aijas Krūtaines raksts "Traģēdija Klusajā ielā. Pēc dalības Rīgas maratonā mirst jaunietis no Igaunijas", Latvijas Televīzijas (LTV) raidījuma "De facto" žurnālistes Ingas Šņores sižets "Armijai par drona nokrišanu paziņoja Valsts policija", kā arī TV3 žurnālista Artūra Špaka sagatavotais sižets "Bijušais policists ceļmalā ierok naglas".

Tāpat šajā kategorijā izvirzīts TV3 raidījuma "Nekā personīga" žurnālista Jāņa Krēvica sižets "Sveši droni Rīgas lidostā", žurnāla "Ir" žurnālistes Baibas Litvinas raksts "Ikviens stāsts ir īpašs", "LSM+" žurnālista Alekseja Dunda reportāža "Bērna nāve pie Rēzeknes: LSM+ reportāža no traģēdijas vietas", Latvijas Radio žurnālista Viktora Demidova sižets "Sabiedriskais transports, kas tālu no sabiedrības", kā arī portāla "Tvnet" žurnālistes Ievas Albertes raksts "Kā mamma futbola nometnē Barselonā atklāja uzmākšanos "Babītes" puikām".

Kategorijā "Intervija un apraksts" nominēta žurnāla "Ir" žurnāliste Ilze Šķietniece par rakstu "Es peldēju par mums abiem!", portāla "Delfi" žurnālists Viesturs Radovičs par rakstu sēriju "Spiegs bridža biksēs", "Latvijas Avīzes" žurnāliste Māra Libeka par interviju ar tiesībsargu Juri Jansonu, "Delfi" žurnāliste Alina Lastovska par interviju ar bijušo premjeru Krišjāni Kariņu "Pieņem valstij nelabvēlīgus lēmumus" - Kariņš vīlies "Vienotībā"", "LSM.lv" autori Jānis Domburs un Zane Mače par interviju sēriju "Kuram jābūt ģenerālprokuroram?", žurnālists Arnis Krauze par interviju Latvijas Radio ar bijušo ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru raidījumā "Laikmetu krustpunktā", kā arī žurnāliste Lolita Lūse par rakstu "Gads bez tēva" žurnālā "Klubs".

Kategorijā "Pētniecība un analītika" balvai nominēti portāla "Delfi" žurnālistu Jāņa Bendzika, Jāņa Freimaņa, Ingmāra Jurisona, Almanta Poikāna un Selīnas Puķes rakstu sērija "Noliekot malā emocijas. Paralimpiskā biznesa dažādās šķautnes", LTV raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" sižets "Operācija "Priesteris un velns"", Elīnas Reiteres žurnālā "Kino Raksti" publicētais raksts ""Anna LOL" un kinoprofesionāļu atbildība", Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" žurnālistes Olgas Dragiļevas materiāls "Iztēlojies orgasmu - un sarkanus cimdiņus. Kā neirologs Viškers "ārstēja" pacientes", TV3 raidījuma "Nekā personīga" žurnālistes Gunas Gleizdes sižets ""airBaltic" lidmašīnas nelido", portāla "Tvnet" žurnālistu Jāņa Vingra, Arjoma Ļipina, Jāņa Tereško un Ērikas Staškevičas materiāls "Tanku bučotāji", kā arī Latvijas Radio "Atvērtie faili" žurnālistes Lindas Zalānes sižets "Kādēļ Rīgas bērnu namā "Ezermala" no narkotiku pārdozēšanas gāja bojā padsmitgadnieks?".

Kategorijā "Dokumentālie stāsti" balvai nominēts LTV raidījuma "Sporta studija" žurnālista Dāvida Ernštreita sižets "Zviedrijas izlases hokejists ar saknēm Latvijā", "LSM.lv" autores Elīnas Kārkluvalkas darbs "Kā 50 000 cilvēku izdevās vienoti pretoties bez interneta. Saziņa barikāžu laikā", TV3 autori Ieva Vārna, Sergejs Medvedevs, Anna Šateinberga, Muskare, Valdies Francis par dokumentālo filmu "Karš Ukrainā. Nozagta bērnība", Latvijas Sabiedriskā medija autori Gints Amoliņš un Dace Kokle par darbu "Karš Ukrainā: 1000 dienu nakts", Latvijas Radio raidieraksta "Dokumentārijs" veidotāju kolektīvs Linda Spundiņa, Renāte Lazdiņa, Madara Bērtiņa, Ģederts Ģelzis, Justīne Savitska, Ivo Tauriņš, Beāte Bērziņa, Ieva Zariņa, Romāns Žukovs, Ieva Rūtiņa, Jara Sizova un Artūrs Andersons par darbu "Justīne, kuras nebija", Latvijas sabiedriskā medija autore Ilzes Strenga par filmu par Eduardu Pāvulu "Aktieris pret paša gribu", žurnāla "Ir" žurnāliste Agnese Meijere par rakstu "Esmu dzīva, man viss izdosies!", kā arī LTV raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" sižets "Pēdējais ceļojums. 1.daļa".

Kategorijā "Reģionālie un diasporas mediji" izvirzīta žurnāliste Līva Karlsone par darbu "Betons, karātavas un badastreiks: drosmīgas idejas trimdā, kas kaldināja Latvijas brīvību", Latvijas reģionālās televīzijas žurnāliste Marta Puzāka par raidījumu ciklu "Skolām (ne)būt!", portāla "retalsi.lv" autore Sanita Liepiņa par rakstu "Kāpēc ķīniešiem interesē Talsu seniori?", portāla "ziemellatvija.lv" autore Sandra Pētersone par rakstu "Lai justos drošībā, vajag vairāk ugunsdzēsēju-glābēju", laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" žurnāliste Agita Puķīte par rakstu "Iedzīvotāji vai kurjeri", kā arī laikraksta "Valduguns" autoru kolektīvs par darbu "Vai ir jāatkāpjas, ja pa logu rāpjas".

Uz apbalvojumu kategorijā "Žurnālistika pašvaldību vēlēšanās" pretendē LTV žurnālists Dāvids Freidenfelds par materiālu "Tiešraide no vēlēšanu iecirkņa - kas (ne)notiek ar balsu skaitīšanu?", "LSM.lv" komanda par "Novadu šķirotavu", TV3 raidījuma "900 sekundes" žurnālistes Kristīne Garklāva un Elizavete Vītola par interviju sēriju "Prāta labirints. Rīgas mērs", "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" žurnālisti Liena Trēde, Agita Puķīte, Ivonna Plaude, Agris Jaunsons un Vents Dubrovskis par materiālu "Izvēlies atbildīgi! Rakstu - interviju, diskusijas, informācijas, analīzes un pētījuma - sērija (arī karikatūras)", LTV žurnālisti Anete Bērtule un Jānis Geste par Rīgas mēra amata kandidātu debatēm, "Re:Baltica" komanda par pašvaldību vēlēšanu atspoguļojumu Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, kā arī portāla "Delfi" Nacionālo ziņu redakcija un "Delfi TV" par vēlēšanu atspoguļojumu un teksta tiešraidi.

Kategorijā "Dezinformācijas novēršanas žurnālistika" balvas pretendenti ir "Re:Baltica" žurnāliste Evita Puriņa par materiālu "Vai Ukrainas sludinājumu portālos pārdod Latvijā dzērājšoferiem atņemtos auto?", Andris Kārkluvalks, Arturs Skutelis, Laine Fedotova, Katrīna Žukova-Zalāne par materiālu "Maigā vara" portālā "Delfi", Latvijas Radio raidījuma "Atvērtie faili" žurnālisti par raidierakstu "Klikšķa attālumā līdz Kremlim - kā krievu interneta reklāmas aģentūra vāc mūsu datus?", Anete Bērzkalne par materiālu "Dezinformācijas malduguns", kā arī LTV raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" sižets "Operācija "Dakteris TikTok"".

Savukārt kategorijā "Datu žurnālistika" izvirzīti žurnāla "Bilance" autors Ikars Kubliņš par publikāciju ciklu "Vai un kā valstspilsētas stimulē Latvijas ekonomiku", portāla "Delfi" žurnālisti Vita Dreijere-Smane, Andris Kārkluvalks, Viesturs Radovics, Diāna Čučkova, Raimonds Zandovskis, Sarmīte Gaidule, Līva Daniela Borisova un Ingrīda Drazdovska par rakstu sēriju "Melnie punkti", Zane Mače un Jānis Domburs par rakstu sēriju "Kam tiek valsts budžets?" portālā "LSM.lv", Rudīte Spakovska, Jara Sizova par materiālu "Atbalsts tavā pašvaldībā pēc reģionālās reformas pirms pašvaldību vēlēšanām", žurnāla "Ir" žurnāliste Ieva Jakone par rakstu "Dārgas zāles. Kas kļuvis lētāks pēc reformas?", kā arī portāla "Tvnet" žurnālisti Agnija Reiniece, Sergejs Tihomirovs un Ērika Staškeviča par darbu "Baudu tirgus".

Pretendenti titulam "Gada redaktors" ir "Latvijas Avīzes" galvenā redaktore Linda Rasa, Jānis Geste no LTV ziņu dienesta, "Re:Baltica" redaktore Evita Puriņa, portāla "Delfi" ekonomikas ziņu redaktores Žanete Hāka-Rikarde un Lelde Šuberte-Ķirse, kā arī "LSM.lv" redaktors Ģirts Kasparāns.

Par balvu

Ikgadējo "Izcilības balvu" pasniedz par izciliem darbiem un sasniegumiem žurnālistikā no 2024.gada jūnija līdz 2025.gada jūlijam. Pieteikt darbus un autorus bija iespējams gan asociācijas biedriem, gan citiem interesentiem.

Izcilības balvas pasniegšana notiek sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību Latvijā, Francijas vēstniecību Latvijā, Baltijas Mediju izcilības centru, Latvijas Mediju nozares kompetenču centru un "Mežpils alu".

