ASV Republikāņu partijas kandidāte Pārstāvju palātai Valentina Gomesa izpelnījusies uzmanību ar savu jaunāko sociālo tīklu izgājienu. Pirmdien viņa platformā X publicēja video, kurā ar ugunsmetēju dedzina Korānu.
Video Gomesa saka: "Amerika ir kristiešu valsts, tāpēc šiem musulmaņu teroristiem jādodas uz kādu no 57 musulmaņu valstīm. Ir tikai viens īstais Dievs – Israēla Dievs."
Tas nav pirmais gadījums, kad Gomesa cenšas izcelties, radot skandālu. Šogad viņa apmeklēja kādu musulmaņu pasākumu Teksasā, nosaucot islāmu par "izvarošanas un pedofilijas reliģiju, kas pielūdz stulbu akmeni un viltus pravieti."
Kandidāte, kura pozicionē sevi kā MAGA ("Make America Great Again") piekritēju Donalda Trampa atbalstu gan nav saņēmusi. Saskaņā ar Federālās vēlēšanu komisijas datiem, līdz 30. jūnijam Gomesa savā kampaņā ir savākusi vien nedaudz vairāk nekā 7000 dolāru.
Gomesa sacentīsies primārajās vēlēšanās pret GOP veterānu Džonu K. Kārteru, kurš amatā ir kopš 2003. gada. Kārters iepriekšējās vēlēšanās ieguva gandrīz 65% balsu. Gomesa ir viena no deviņiem kandidātiem, kas izaicina Kārteru, un tiek uzskatīta par maz ticamu uzvarētāju.
Video ar Korāna dedzināšanu nav pirmais gadījums, kad Gomesa izmanto ugunsmetēju, lai radītu troksni sociālajos tīklos. Pagājušajā gadā viņa X platformā dedzināja LGBTQ grāmatas, apgalvojot, ka, kļūstot par štata sekretāri, "visi bērnus indoktrinējošie un seksualizējošie materiāli tiks iznīcināti".
Gomesas konti sociālajos tīklos bieži tiek dzēsti vai ierobežoti, piemēram, viņa vairs neizmanto Instagram pēc pagājušā gada bloķēšanas. Viņas radikālā retorika ir ietekmējusi arī ģimenes locekļus – viņas brālis Jonathan Gomez Noriega zaudēja darbu politiskajā amatā, jo bija ziedojis kandidātes kampaņai.
Valentina Gomesa turpina publiski piesaistīt uzmanību ar provokatīviem un bieži naidīgiem gājieniem, liekot ekspertiem un sabiedrībai kritiski izvērtēt kandidātes piemērotību amatam.
