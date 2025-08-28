ASV prezidenta Donalda Trampa tirdzniecības politika izraisījusi lielu satraukumu Indijā, kuras ražojumiem Savienotajās Valstīs no trešdienas tiek piemērots jau 50% tarifs. 

Nespējot vienoties par jaunu tirdzniecības līgumu, Tramps jau 7. augustā Indijas precēm noteica 25% tarifu, bet vakar spēkā stājās ASV prezidenta rīkojums par papildu 25% tarifu, kas Indijai jāmaksā par Krievijas naftas pirkšanu un tādā veidā arī kara Ukrainā finansēšanu.

Pārmet liekulību

Trampa administrācija aktīvi ir izmantojusi tarifus dažādu mērķu sasniegšanā, tomēr Indijai noteiktie 50% ir starp augstākajiem, ko nākas maksāt Savienoto Valstu tirdzniecības partneriem. Šāds nodoklis Indijas ražojumus Savienotajās Valstīs draud padarīt nekonkurētspējīgus, kas savukārt izraisītu bezdarba pieaugumu Indijā. Deli ir brīdinājusi Vašingtonu, ka Trampa administrācijas rīcībai var sekot pretpasākumi. Indijas amatpersonas arī paudušas uzskatu, ka par Krievijas naftas iepirkšanu noteiktais 25% tarifs uzskatāms par liekulību, jo, piemēram, Ķīna iegādājas vēl vairāk Krievijas naftas, bet tai šādas "sekundārās sankcijas" piemērotas nav. Apskatnieki tomēr atgādina, ka ASV ir atkarīgas no Ķīnas retzemju metāliem un magnētiem, tāpēc tik brīvi tai tarifus noteikt nevar. Jāpiebilst, ka Tramps 11. augustā uz 90 dienām atlika ārkārtīgi augsto tarifu stāšanos spēkā Ķīnas ražojumiem, atstājot spēkā vien 30% tarifu. Ķīna, kamēr turpinās abu valstu sarunas, ASV precēm ir piemērojusi 10% tarifu. Vašingtonai un Deli toties pat pēc piecām sarunu kārtām vienoties nav izdevies. 

