Baltijas hokeja līgas pamatturnīrā katrai komandai būs jāaizvada pa 40 spēlēm, līdz ar to pašmāju čempionātā šis būs lielākais spēļu skaits gandrīz divu gadu desmitu laikā.
Latvijas Hokeja federācija (LHF) spēļu kalendāru publiskoja vien deviņas dienas pirms turnīra sākuma. Kā ierasts, čempionāts startēs ar iepriekšējās sezonas finālistu dueli – 5. septembrī "Mogo/RSU" uzņems "Zemgali/LBTU". Dienu vēlāk turnīrā iesaistīsies arī pārējie trīs Latvijas klubi – "Prizma" uzņems "Rīgas Hokeja skolu", bet "Liepājas hokeja komanda" atgriešanos virslīgā atzīmēs ar maču pret Viļņas "Hockey Punks". Čempionātā piedalīsies arī Tallinas "Panter", Elektrēnu "Energija" un pirmo reizi arī Kijivas "Capitals", kas bāzēsies Piņķu hokeja hallē un kurā spēlēs vairāki Latvijas hokejisti ar Mārtiņu Karsumu priekšgalā.
Tiks izspēlēts piecu apļu turnīrs, sešām labākajām vienībām iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Pamatturnīra divas labākās komandas uzreiz tiks pusfinālā, bet 3.–6. vietas ieguvējas ceturtdaļfinālā noskaidros vēl divus pusfinālistus. Jāizceļ, ka pēdējo reizi tik daudz spēļu pamatturnīrā hokeja virslīgā bija tālajā 2007./2008. gada sezonā. Izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, tikmēr vienības, kuras ieņems augstākās pozīcijas no Latvijas un Lietuvas, būs atzītas par savu valstu čempioniem.
Jaunumi arī no Eiropā lielākā bērnu un jauniešu hokeja turnīra "Rīgas Hokeja kausa" ("Riga Hockey Cup") rīkotājiem. Nākamā gada pavasarī šis pasākums atzīmēs savu 20 gadu jubileju, cenšoties sasniegt jaunu dalībnieku rekordu. Šogad vairākās vecuma grupās sacentās 273 komandas, bet nākamgad plānota jau 300 komandu dalība. Šogad par Rīgas hokeja kausiem cīnīnās 4772 jaunie hokejisti, arī no hokeja lielvalstīm Zviedrijas, Somijas, Čehijas un Šveices. Šajā turnīrā savulaik piedalījušies gandrīz visi mūsu šā brīža NHL hokejisti, kā arī tādi tagad slaveni hokejisti kā slovāks Jurajs Slafkovskis un zviedrs Kevins Stenlunds.
