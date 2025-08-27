Krievijā Rjazaņas apgabalā otrdien spēcīgā sprādzienā cietis maģistrālais naftas vads "Rjazaņa-Maskava", kas ir viens no galvenajiem naftas produktu piegādes avotiem agresorvalsts galvaspilsētai, pavēstīja avoti Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenajā izlūkošanas pārvaldē (HUR).
Pēc ziņu parādīšanās Rjazaņas medijos par sprādzienu maģistrālā naftas vada posmā sācies spēcīgs ugunsgrēks.
Tā likvidēšanai izsauktas avārijas dienesta automašīnas.
Kā ziņo vietējie iedzīvotāji, Rjazaņas Dzelzceļa rajona Božatkovas ciema apkaimē atrodas drošības struktūru pārstāvji un remontdarbu brigādes, kas cenšas likvidēt sprādziena un ugunsgrēka sekas.
Incidenta dēļ uz nenoteiktu laiku apturēta naftas produktu transportēšana uz Maskavu, norāda HUR.
Uzņēmums "Transņeftj" aprēķina zaudējumus.
