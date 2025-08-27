Itālijas premjerministre Džordža Meloni trešdien kritizēja Eiropas Savienības (ES) konkurētspēju, sakot, ka bloks "arvien lielākā mērā nolemts ģeopolitiskai nenozīmībai".
ES "nespēj efektīvi reaģēt uz Ķīnas un ASV radītajiem konkurētspējas izaicinājumiem", runājot Rimini, sacīja premjere.
Līdzīgus spriedumus paudis Meloni priekšgājējs, bijušais Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Dragi. Arī viņš brīdinājis par Eiropas ģeopolitisko un ekonomisko vājumu.
Meloni 40 minūšu ilgajā uzrunā sacīja, ka jau sen paredzējusi šādu attīstību, uzsverot, ka pamatus, uz kā balstās ES un demokrātijas, apdraud "ciniskas autokrātijas".
Premjere aicināja ES no jauna atklāt savu dvēseli un saknes.
Meloni ir nacionālkonservatīvās partijas "Fratelli d'Italia" ("Itālijas brāļi") līdere un kopš 2022. gada oktobra vada Itālijas labējo koalīciju.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu