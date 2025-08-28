Čehijas brīvprātīgo iniciatīvas "Darek pro Putina" ("Dāvana Putinam") pārstāvji nodevuši Ukrainai helikopteru "Black Hawk UH-60", kura iegādei bija izsludināta līdzekļu vākšana, platformā "X" pavēstīja iniciatīvas pārstāvji.
"Helikopters "Black Hawk UH-60 Čestmir" ir Ukrainā. Paldies visiem, kas tam noticēja un ziedoja. Jūsu bija vairāk nekā 20 tūkstoši," pauda akcijas rīkotāji. "Čehija kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kuras pilsoņi nodevuši Ukrainai helikopteru," pavēstīja aktīvisti. Līdzekļu vākšanā piedalījās arī slovāki. "Palīdzēja arī daudzi slovāki. Mēs bijām ļoti gandarīti," norādīja aktīvisti. Iniciatīvas ietvaros savākti vairāk nekā 72 miljoni Čehijas kronu (aptuveni trīs miljoni eiro).
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.