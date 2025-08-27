Laikraksta "Latvijas Avīze" redakcija saņēmusi informāciju, ka "Latvijas Avīzes" un portāla "Lasi.lv" žurnālistiem Ilmāram Stūriškam un Gintam Narogam atņemta akreditācija uz Eiropas čempionātu basketbolā. Čempionāts Rīgā sākas šodien, 27. augustā, un turpināsies līdz 14. septembrim.
Akreditācija pieteikta un saņemta jau šā gada jūlijā, taču šīs nedēļas sākumā žurnālisti saņēma vēstules no Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA), ka akreditācijas ir anulētas, turklāt bez paskaidrojumiem par iemesliem.
Neoficiāla informācija liecina, ka šāda rīcība sekojusi pēc avīzes žurnālista Ilmāra Stūriškas kritiskajiem rakstiem par Latvijas Basketbola savienības izšķērdīgo rīcību ar valsts budžeta naudu. Publikācijas par to “Latvijas Avīzē” bija jau pērn, bet jaunākais raksts “Skaisti dzīvot neaizliegsi” publicēts 20. augustā.
Šajā rakstā apskatīta Latvijas Basketbola savienības (LBS) sagatavotā un Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) iesniegtā Latvijas izlases tāme Eiropas čempionāta gatavošanās posmam, un pausti kritiski viedokļi par daudzu izcenojumu neatbilstību tirgus situācijai - LBS lūdza IZM finansējumu gatavošanās posmam 850 tūkstošus eiro, tika akceptēti 337 tūkstoši. "FIBA EuroBasket 2025" tiek finansēts arī par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to žurnālistiem ir tiesības padziļināti pētīt, kādiem nolūkiem nauda tiek tērēta.
Laikraksta "Latvijas Avīze" galvenā redaktore Linda Rasa: "Ja akreditācijas anulēšana sekojusi šīs publikācijas dēļ, secināms, ka LBS vēršas pret redakciju tiesībām paust viedokli un vārda brīvību valstī. Tā uzskatāma par nepamatotu iejaukšanos žurnālista darbā."
"Saistībā ar man atņemto akreditāciju uz Eiropas čempionātu basketbolā. Cik dzirdu, kāds kungs no LBS pilsētā runājot, ka man samaksāts, lai es uzrakstu šādu kritisku rakstu. Varu paziņot - neesmu uzpērkams un nekad neesmu bijis!" sociālajos tīklos arī raksta Ilmārs Stūriška.
Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss "Sportacentrs.com" apgalvojis, ka Ilmārs Stūriška esot izplatījis nepilnīgu informāciju, nepavaicājot otras puses viedokli un tādā veidā, iespējams, nepamatoti ietekmējot LBS publisko tēlu.
Linda Rasa: "Redakcija ir gatava pieņemt arī kritiskas piezīmes un viedokļus par publikācijām - ja Latvijas Basketbola savienība uzskatīja, ka Ilmāra Stūriškas publikācijā bija kādi fakti, kas prasa papildu skaidrojumu, tad LBS varēja vērsties pie žurnālista vai redakcijas vadības, kā tas pieņemts mediju darbā. "Latvijas Avīze" publicē arī pretējās puses viedokļus, ja uzskata to par nepieciešamu. Taču redakcija nav saņēmusi nekādu reakciju no LBS vadības." Tā kā redakcija secina, ka lēmums anulēt "Latvijas Avīzes" žurnālistiem FIBA izsniegtu akreditāciju tapis pēc LBS amatpersonu norādījuma, tad šāda rīcība raisa vislielāko neizpratni. "Eiropas čempionāts basketbolā nav Latvijas Basketbola savienības vai Kaspara Ciprusa privāts pasākums. "FIBA EuroBasket 2025" ir starptautiskas sporta organizācijas rīkots pasākums un arī par Latvijas nodokļu maksātāju naudu finansēts pasākums. LBS vadītāja rīcību nedrīkstētu ietekmēt personīgs aizvainojums vai privātas ambīcijas. Tāpat tas nedrīkst ietekmēt un traucēt žurnālistu darbu un žurnālistu tiesības veikt profesionālos pienākumus," saka "Latvijas Avīzes" galvenā redaktore Linda Rasa. "Šodien saņemot ziņu, ka akreditācija tiks atjaunota un ka Kaspars Cipruss atvainojies Ilmāram Stūriškam, tomēr paliek jautājums - vai šāds lēmums sekoja tikai tāpēc, ka medijos bija radīta liela ažiotāža un sabiedrībā neizpratnes pilni jautājumi, un tas negatīvi ietekmēja LBS un Ciprusa kunga tēlu. Jāsecina, ka Latvijas Basketbola savienībai un arī citiem sporta nozares pārstāvjiem vēl daudz jāmācās par mediju profesionālo darbību."
Akciju sabiedrība "Latvijas Mediji" un laikraksta "Latvijas Avīze" redakcija ar jautājumiem vērsusies FIBA, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijā un Latvijas Basketbola savienībā, lai noskaidrotu, kāpēc un kurš pieņēma šādu lēmumu.
Papildināts plkst. 14: Pēc tam, kad mediji trešdien ziņoja, par "Latvijas Avīzes" žurnālistiem atņemtajām akreditācijām, LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss piezvanījis Ilmāram Stūriškam, atvainojies un apsolījis, ka akreditācijas tiks atjaunotas.
