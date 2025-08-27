Latvijas basketbola izlase Eiropas čempionāta pirmajā spēlē Rīgā ar 73:93 zaudēja Turcijai. Turpinājums piektdien pulksten 18 pret Igauniju. Astotdaļfinālā tiks četras no grupas sešām komandām.
"Atvaino, rīkojos nepareizi"
Eiropas čempionāta atklāšanas bumba vēl nebija mesta gaisā, kad pirmais skandāls jau bija uzņēmis cunami cienīgu vilni un tikpat ātri arī norimis. Šis stāsts tieši skāra "Latvijas Avīzes" sporta nodaļas žurnālistus – šo rindu autoru un Gintu Narogu. Pēc kritiskās publikācijas 20. augusta numurā par Latvijas Basketbola savienības (LBS) tāmi izlases gatavošanās posmam mums tika anulētas jau jūlijā piešķirtās akreditācijas. Tā taču ir klaja vēršanās pret vārda brīvību!
Viens ieraksts sociālajā vietnē "X" un sporta žurnālistikas sabiedrība uzsprāga, publikācijas citos medijos, vēstules FIBA, un izrādījās, ka Šveices birojā ko tādu negrasās pieņemt, uzstājot uz akreditāciju atgriešanu. Līdz LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss saprata, ka pāršāvis pār strīpu. "Gribēju atvainoties, rīkojos emociju iespaidā, tas nebija pareizi. Akreditācijas jums tiks piešķirtas," viņš man telefoniski sacīja. Jāteic paldies daudzajiem kolēģiem par iestāšanos un atbalstu.
Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anastasija Tetarenko-Supe sarunā ar aģentūru LETA nosodījusi šādu LBS rīcību, norādot, ka tā liecina par izpratnes trūkumu par mediju un žurnālistu darbu: "Žurnālista uzdevums ir kritiski raudzīties uz apkārt notiekošajiem procesiem, savukārt glaimojoši vārdi ir sabiedrisko attiecību instruments. Žurnālistam nav pienākuma rakstīt slavinošus rakstus, kā arī viņam nebūtu jābaidās publicēt pārbaudītus faktus un paša ievāktu, pārbaudītu informāciju bažās, ka viņš saņems sodu par savu darbu, kas šajā gadījumā ir akreditācijas atņemšana uz Rīgā notiekošu starptautisku pasākumu."
Jāgrs Rīgā
Čempionātu ievadīja spēle Tamperē, Lietuvai ar 94:70 pārspējot Lielbritāniju. Rīgas jauno basketbola grīdu iesvētīja Portugāles un Čehijas mačs, no VIP vietām laukuma malā to vērojot čehu hokeja leģendai Jaromīram Jāgram ar bijušo komandas biedru "Kladno" rindās Eduardu Tralmaku, abi palika arī uz Latvijas un Turcijas maču.
Jāgra tautieši, palikuši bez saviem ilggadējiem līderiem Tomāša Satoranska un Jana Veselija, gan bija pagalam nevarīgi uzbrukumā – 50:62.
Portugāļu pirmais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārstāvis Nēmiašs Kveta sameta vairāk nekā trešdaļu no komandas punktiem – 23. Spēli vēroja 1279 skatītāji.
Vairāki Latvijas basketbolisti, ieskaitot Kristapu Porziņģi, piešaut grozus iznāca jau vairāk kā stundu pirms spēles. Ap arēnu virmoja pacilāta gaisotne. "Uz priekšu, latvieši, un pulkos stājamies," balsis iesildīja sarkanbaltsarkano atbalstītāji.
Lai gan mačs sākās jau plkst. 18, skatītāji raiti saņēma savas aproces un tika arēnā, uz sākumu tribīnes jau bija praktiski pilnas. Arī VIP tribīne, kurā iekārtojās Aivars Lembergs, Klāvs Vasks, Dāvis Daugavietis, Jānis Reirs. Turpat arī Hidajets Turkoglu – agrāk slavens basketbolists, šobrīd Turcijas Basketbola federācijas prezidents.
Iedzinējos no pirmajām sekundēm
Luka Banki sākumsastāvā sūtīja Artūru Žagaru, Artūru Kurucu, Dāvi Bertānu, Rolandu Šmitu un Kristapu Porziņģi. Atmosfēra tribīnēs elektrizēta. Jau pēc trim sekundēm Erčans Osmani trieca bumbu Latvijas grozā no augšas. Mājinieku rēķinu ar 2+1 atklāja Šmits. Spēles sākums pagalam vājš – turki veiksmīgi tika līdz groza apakšai un ceturtajā minūtē Luka Banki sauca padotos malā – 3:13. Ar piekto mēģinājumu mērķi sasniedza pirmais latviešu tālmetiens Šmita izpildījumā. Uzbrukumu iekustināja Riharda Lomaža nākšana laukumā, kurš arī iemeta līdz ar ceturtdaļas beigu signālu un vairs tikai mīnus trīs (21:24). No otrās ceturtdaļas bedres izvilka Žagara 11 punkti pēc kārtas, tomēr aizsardzībā ļāvām turkiem spēlēt viņiem iecienītas sistēmas, nevarējām nosegt viens pret vienu un pēc puslaika 39:47.
Trešajā ceturtdaļā uz katru mājinieku veiksmīgu metienu ar saviem talantiem atbildēja turki, īpaši izceļoties vēl pērn NBA spēlējušajam Čedi Osmanam un naturalizētajam amerikānim Šeinam Larkinam.
28. minūtē 18 punktu deficīts.
Noslēdzošā ceturtdaļa lielā mērā izvērtās par formalitāti. Turki teicami uzbruka no tālienes (15/25, mums 13/38) un saimniekoja zem groziem (atlēkušās bumbas 23-40).
Zaudējums pirmajā spēlē nav jādramatizē, bet snieguma kvalitāte rada jautājumus. Vakar Rīgas grupas vēlajā mačā Serbija tikās ar Igauniju.
Rezultāti. Basketbols
Eiropas čempionāts
A grupa
Latvija – Turcija 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21), Lomažs 16, Žagars 11, Porziņģis, Šmits pa 10, Gražulis 7; Osmans 20, Sipahi 19, Šenguns 16.
Portugāle – Čehija 62:50.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu