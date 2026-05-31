Dienām kļūstot arvien garākām, skaistajā ceriņu ziedēšanas laikā vērts apsvērt domu doties uz pašu attālāko Latvijas novadu, ko mēdz saukt arī par Zilo ezeru zemi, bet vēl biežāk – Māras zemi, jo vēsturiski Latgale vienmēr bijusi katoļticīga ar ļoti spēcīgu Jaunavas Marijas godināšanas tradīciju. To var sajust, arī apceļojot šī novada pilis un muižas.
Ekspozīcijas Lūznavas muižā
Lūznavas muiža atrodas Rāznas nacionālā parka teritorijā, to ieskauj 23,7 hektāru liels ainavu parks ar septiņu lielu dīķu sistēmu. Parka teritorijā ir pieejamas pastaigu takas, “Sajūtu dārzs” un īpaši izveidots tūju labirints, kurā baudīt parka daudzveidību un mieru.
“Jaunajā muižas vēsturiskajā ekspozīcijā “Kerbedza kabinets” ir skatāma 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma interjera stilistikas interpretācija un kādreizējo muižkungu, izcilo dzelzceļa būvju inženieru – divu Staņislavu Kerbedzu – darba un atpūtas telpu atdarinājums. Ekspozīcija veidota, smeļoties iedvesmu no citiem tā laika kabinetu iekārtojumiem, kā arī Kerbedzu dzimtas biogrāfijām, kurās savijas inženierija un māksla. Savukārt ēkas cokolstāvā apmeklētājus gaida tikšanās ar pašu Staņislavu Kerbedzu (1810–1899). Pastāvīgā interaktīvā ekspozīcija “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām” dos iespēju uzzināt dzelzceļa tiltu būvnieka stāstu, papildināt zināšanas inženierzinībās par to, kā top tilti un pašiem iejusties tiltu cēlāju lomā,” atklāj Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne.