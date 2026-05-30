Riteņbraukšana ne vien ir saudzīga kāju locītavām un ceļiem, bet arī palīdz nostiprināt muguru.
Kāju muskuļu kustības vienlaikus stimulē muguras lejasdaļu, kas var palīdzēt novērst muguras disku izslīdēšanu, kā arī stiprināt mugurkaulu.
Minoties tiek nodarbinātas visas galvenās muskuļu grupas, nodrošinot vienmērīgu sēžas zonas, vēdera, kāju un muguras muskuļu tonusu.
Riteņbraukšana ir efektīvs līdzeklis, lai zaudētu liekos kilogramus. Tauki galvenokārt sadeg zemas intensitātes treniņos. Lai ar riteņbraukšanu tiešām uzturētu sevi formā, jāminas rāmā tempā un ilgi – vidēji ātrā stundas braucienā sadeg 300–700 kaloriju.
Efektīvāka kaloriju dedzināšana notiek, pulsam strādājot no 120 līdz 130 sitieniem minūtē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem