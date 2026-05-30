Riteņbraukšana ne vien ir saudzīga kāju locītavām un ceļiem, bet arī palīdz nostip­rināt muguru.

Kāju musku­ļu kustības vienlaikus stimu­lē muguras lejasdaļu, kas var palīdzēt novērst mugu­ras disku izslīdēšanu, kā arī stiprināt mugurkaulu.

Minoties tiek nodarbinā­tas visas galvenās musku­ļu grupas, nodrošinot vien­mērīgu sēžas zonas, vēde­ra, kāju un muguras musku­ļu tonusu.

Riteņbraukšana ir efek­tīvs līdzeklis, lai zaudētu lie­kos kilogramus. Tauki gal­venokārt sadeg zemas in­tensitātes treniņos. Lai ar riteņbraukšanu tiešām uz­turētu sevi formā, jāminas rāmā tempā un ilgi – vidē­ji ātrā stundas braucienā sa­deg 300–700 kaloriju. 

Efek­tīvāka kaloriju dedzināša­na notiek, pulsam strādā­jot no 120 līdz 130 sitieniem minūtē.

