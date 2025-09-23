ASV televīzijas kanāla ABC ēterā atgriezīsies Džimija Kimela vakara sarunu šovs, kas tika apturēts pēc raidījuma vadītāja pagājušās nedēļas izteikumiem saistībā ar konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka slepkavību.
ABC lēmums apturēt raidījumu "Jimmy Kimmel Live!" izsauca plašu nosodījumu, kuru cita starpā izteica tādas Holivudas zvaigznes kā Merila Strīpa, Roberts De Niro, Bens Afleks un Toms Henkss.
Pirmdien ABC paziņoja, ka atsāks Kimela šova pārraidīšanu.
"Pēdējās dienas esam aizvadījuši izsvērtās sarunās ar Džimiju, un pēc šīm sarunām esam nonākuši pie lēmuma otrdien atsākt viņa šovu," teikts paziņojumā presei.
Vairāk nekā 430 kino, televīzijas un skatuves zvaigznes, kā arī komiķi, režisori un rakstnieki parakstīja Amerikas Pilsonisko brīvību savienības atklāto vēstuli, kurā Kimela šova apturēšana tika atzīta par ASV vārda brīvības tumšāko dienu.
Kimels savās pārraidēs pēdējā laikā vairākkārt izteicies par konservatīvās nometnes reakciju uz Kērka slepkavību, cita starpā apgalvojot, ka "MAGA zemē daudzi ļoti centīgi strādā, lai iegūtu kapitālu uz Čārlija Kērka slepkavības rēķina".
ABC lēmumu, atceļot vienu no ietekmīgākajiem Amerikas televīzijas vakara šoviem, kritiķi nosauca par valdības cenzūru, bet prezidents Donalds Tramps part to izteica gandarījumu.
"Lieliskas ziņas Amerikai," platformā "Truth Social" paziņoja Tramps. "Apsveicam ABC par drosmi beidzot darīt to, kas bija jādara."
Jūlijā telekanāls CBS paziņoja par Kimela kolēģa Stīvena Kolbēra sarunu šova atcelšanu. Arī par to Tramps pauda prieku.
Pagājušajā nedēļā Federālās komunikāciju komisijas (FCC) priekšsēdētājs Brendans Kars draudēja, ka ABC filiālēm, kas pārraida Kimela šovu, tiks anulēta licence.
Dažas stundas vēlāk uzņēmums "Nexstar", viens no valsts lielākajiem ABC filiāļu staciju īpašniekiem, paziņoja, ka Kimela šovu savās stacijās neraidīs.
"Nexstar" pašlaik īsteno vairāku miljardu dolāru vērtu apvienošanos ar konkurentu, kam būs nepieciešams FCC apstiprinājums.
ABC, kas pieder uzņēmumam "Disney'", sekoja šim piemēram, pārtraucot raidījuma demonstrēšanu visā valstī.
