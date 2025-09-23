Apsveicama spēja labāko sportisko formu sasniegt svarīgākajā brīdī šķēpa metējai Anetei Sietiņai ļāva atkārtot visu laiku labāko sasniegumu Latvijas vieglatlētikas vēsturē pasaules čempionātos – sudraba medaļa!
Labākais vecums
Šobrīd 29 gadus vecajai Anetei Sietiņai izdevās teicami karjeras pirmie soļi – bronza pasaules jauniešu čempionātā 2013. gadā, Eiropas junioru sudrabs 2015. un tāda paša kaluma godalga Eiropas U-23 čempionātā divus gadus vēlāk ar jaunu personisko rekordu (64,47). Trīs nedēļas vēlāk debijā pasaules čempionātā tikai trīs centimetru pietrūka iekļūšanai finālā – 62,26 metri deva 13. vietu. Tajā gadā sportistes rezultāti uzsprāga, personisko rekordu labojot par teju pieciem metriem un pāri 60 metriem metot kopumā astoņās sacensībās.
Tomēr iekļaušanās pieaugušo konkurencē neritēja gludi – nākamajos divos gados izdevās mest pāri 61 metram, bet atbildīgākajās sacensībās krietni zem 60. 2021. gadā visos piecos mačos rezultāti starp 62,44 un 63,70 metriem, bet Tokijas olimpiskajās spēlēs vien 58,48 un 21. pozīcija. Gadu vēlāk traumas dēļ tikai vienas sacensības, bet atgriešanās teju izcila – pasaules čempionātā Budapeštā 63,18 metri līdz pat pēdējai metienu sērijai ļāva atrasties bronzas pozīcijā, taču beigās optimistiski sarūgtinošā ceturtā vieta. Pērn no Parīzes olimpiskajām spēlēm nācās atgriezties ar nepiepildītām cerībām – 15. vieta.
Tokijas detektīvs
Šosezon līdz pasaules čempionātam Anete Sietiņa bija piedalījusies astoņās sacensībās, pāri 60 metriem metot katrā no četriem mēnešiem. Labākais rezultāts bija 61,60 Latvijas čempionātā augusta sākumā, bet iepriekšējos mačos pirms mēneša Dimanta līgā Šveicē iznāca vien 53,22 metri. Tur gan rezultātus ļoti ietekmēja spēcīgais lietus un tikai uzvarētāja pārsniedza 60 metru atzīmi.
Tokijā Anete ieradās kā sezonas 22. labākā rezultāta īpašniece no 36 dalībniecēm, bet kvalifikācijā apliecināja, ka trāpījusi ar sportisko formu – 63,67 metri pēdējā, trešajā mēģinājumā bija trešais labākais rezultāts.
Fināls izvērtās nervus kutinošs – no pirmajiem trim metieniem ieskaitīts tikai otrais, 59,43 metri ļāva kā desmitajai izpildīt vēl vienu metienu, tas bija par 13 centimetriem tālāk, un izdevās iekļūt astoņniekā, tiekot pie piektā metiena. Tajā sasniegtie 63,35 pacēla uz trešo vietu. Pēdējā sērijā latvieti neviens neapsteidza, bet viņa pēc astoņu gadu pārtraukuma laboja personisko rekordu (64,64) un bronzu pārkausēja sudrabā. Pirmo reizi pasaules čempiones godā ekvadoriete Juleisi Angulo (65,12), bronza otro reizi pēc kārtas austrālietei Makenzijai Litlai (63,58).
Otra Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā ierindojās 32. vietā (54,49). Latvijas rekords kopš 2016. gada pieder Anetes Sietiņas trenera Ginta Palameika meitai Madarai Saidī-Ndurei – 66,18 metri.
Treneris: Anete ir cīnītāja
Gints Palameiks, Anetes Sietiņas treneris: "Ar Aneti strādāju trīs gadus, allaž doma ir būt labākajā formā uz sezonas svarīgāko startu. Reizēm spriedze var patraucēt, bet šoreiz no viņas neviens neko dižu negaidīja, cerēja, ka būs finālā. Sanāca labi, mazliet arī veiksme palīdzēja. Maču gaitā labās kājas papēdī sākās spazmas, šķita, ka būs galīgi slikti, bet adrenalīns laikam palīdzēja, kustējās un tika tam pāri, meta gan ar sāpēm. Viņa ir cīnītāja, labs raksturs sportistei, neatlaidīga. Pasaules čempionāta vēlais norises datums Anetei netraucēja, viņai patīk siltums, pirms sacensībām bija divu nedēļu nometne Japānā, aklimatizējās."
Sasniegumi. Vieglatlētika
Latvijas vieglatlētu medaļas pasaules čempionātos
- D. Kūla – 3. vieta šķēpa mešanā (1983.)
- I. Radeviča – 2. vieta tāllēkšanā (2011.)
- L. Ikauniece – 3. vieta septiņcīņā (2015.)
- A. Sietiņa – 2. vieta šķēpa mešanā (2025.)
Latvijas šķēpmetēju lielākie panākumi*
- Vadims Vasiļevskis – olimpiskais sudrabs (2004.)
- Ainārs Kovals – olimpiskais sudrabs (2008.)
- Zigismunds Sirmais – Eiropas čempions (2016.)
- Madara Saidī-Ndure – Dimanta līgas kopvērtējuma uzvarētāja (2016.)
* pēc neatkarības atgūšanas, neskaitot A. Sietiņas jaunāko veikumu
