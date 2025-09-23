Vēsture ir absolūti bezjēdzīga. Tās bija ilūzijas, ka kaut ko no tās var saprast, izprast, mācīties, ģenētiski tabuizēt (piemēram, iebrukumu citā valstī). 

Nekas vairāk par foliantiem no tās nepaliek pāri. Liecinājums, ka tā, kā ir bijis, arī būs. Acīmredzot 20. gadsimtā, izrādījies stiprāks par trallallā noballēto 21. gadsimta pirmo ceturksni, kas atstājis paaudzes, kas vismaz Rietumu daļā vairs neko negrib. Ne savu zemi, ne bērnus, ne kultūras dārgumu pamatus. Tikai labsajūtu, pirmatnēju dabu un ienaidnieku miljonus ideoloģijā, jo politika bez pretinieka nav nekāda politika.

Karš Latvijā ielavījies jau sen – līdz ar dziesmām par brīvi, dzimto valodu un Dievu. Tas, kā nekad nenomirušais čekas staipeknis ir izpleties itin visās mūsu valsts (bet ne tikai) vitāli svarīgajās nozarēs – izglītībā, kultūrā, tieslietās un aizsardzībā un, galvenais, domāšanā. Redzot, kā valsts morāli izvirst, atceļu savas pirmītējās aizdomas, ka valsti pārvalda tukšpauri un pliki gribuļi, nē, ar stulbumu nevar attaisnot nedz plānprātīgās birokrātu algas, nedz padomes, nedz megaprojektus un neaptveramos parādus. Impēriskais un revanšistiskais tītenis burtiski žņaudz Latviju nost bez sprādzieniem, asinīm un nolaupītiem bērniem. Atmodinātie aģenti un algotņi cerojas un cerojas nepārredzamā biežņā. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē