Multimāksliniece Elīna Maligina žurnālam "Ieva" atklāti stāsta par smagāko dzīves posmu pēc vīra Valērija Maligina nāves – dziļu depresiju, alkohola lietošanu un spēku sākt no jauna.
"Es biju kā tāds mirstošais gulbis, un visi gaidīja, kā tas beigsies - es ielēkšu Daugavā vai nomiršu no pārdzeršanās, vai arī pārgriezīšu sev vēnas, ieskriešu ar mašīnu kokā vai izdomāšu citu veidu, kā pabeigt šo stāstu," viņa atceras.
Elīna uzsver, ka ceļš uz atlabšanu prasījis lielu darbu ar sevi, terapiju un rakstīšanu. Jau četrus gadus viņa nedzer alkoholu: "Atteikties no alkohola man nozīmē brīvību. Var pat laimi sajust!"
Maligina šobrīd dzīvo Spānijā, turpina iet terapijā un atzīst – galvenais ir nepadoties, bet turpināt iet savu ceļu.
Vairāk lasi žurnāla "Ieva" 17. septembra numurā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu