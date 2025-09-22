Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas.
Pamazām tuvojamies septembra izskaņai – dienas kļūst īsākas, tumsa iestājas ātrāk, un vakari arvien vairāk aicina pievērsties grāmatām. Rudens piešķir īpašu noskaņu lasīšanai – tas padara stāstus vēl omulīgākus, noslēpumainākus un reizē dziļākus.
Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu topam pievienojušies vairāki aizraujoši jaunpienācēji. Viens no tiem – Jū Nesbē romāns "Asinssaites" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"). Brāļi Kārls un Rojs Opgāri savā mazajā kalnu ciemā ir spējuši sasniegt daudz – Kārls vada prestižu spa viesnīcu, bet Rojs kaldina plānu par izklaides parku ar amerikāņu kalniņiem. Dzīve šķiet veiksmīga, tomēr vietējais lensmanis ir pārliecināts, ka brāļi slēpj tumšus noslēpumus un pat slepkavības. Nesbē atkal apliecina sevi kā spriedzes meistaru, radot stāstu par ģimenes saitēm, ambīcijām, lojalitāti un pašu tumšāko dēmonu ēnām.
Lasītāju uzmanību piesaistījis arī Kolīnas Hūveres emocionāli dziļais romāns "Nožēlojot Tevi" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tas atklāj sarežģītas ģimenes attiecības un piedošanas spēku pēc traģiska notikuma. Morganas dzīvē sabrūk ierastā pasaule, un viņai jāmācās dzīvot no jauna, vienlaikus saskaroties ar meitas Klāras pārmetumiem un dumpiniecisko uzvedību. Autores meistarīgais stāstījums savij sāpes, pārpratumus un cerību, parādot, cik trauslas ir attiecības starp māti un meitu. Īpaši gaidāms ir fakts, ka jau 24. oktobrī šī grāmata piedzīvos arī ekranizāciju uz kino ekrāniem.
Trešo vietu starp jaunpienācējiem ieņem Ketrinas Kroftas psiholoģiskais trilleris "Meitene viesnīcas 12. numurā". Kādas viesnīcas istabā tiek atrasta noslepkavota sieviete, un sākotnēji šķiet, ka pavedienu nav. Taču Hannas dzīve apgriežas kājām gaisā, kad viņa vīra kabatā atrod atslēgu no viesnīcas, kurā notika slepkavība. Kas slēpjas aiz šī atklājuma? Vai viņas vīrs ir saistīts ar noziegumu? Krofta rada spriedzi līdz pat pēdējai lappusei, meistarīgi liekot lasītājam šaubīties par katru soli.
Septembris ir atnesis bagātīgu stāstu klāstu – jaunu, intriģējošu un aizraujošu. Jaunākos bestsellerus un iedvesmojošāko lasāmvielu ikviens var atrast GLOBUSS grāmatnīcās vai interneta veikalā.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!