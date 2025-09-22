Rokmūzikas apvienība "Rubīna kubs" šoruden sper nozīmīgu soli savā muzikālajā ceļā. 19. septembrī grupa laidusi klajā savu pirmo pilna izmēra albumu un aicina uz tā prezentācijas koncertu 26. septembrī, Latvijas 1. rokkafejnīcā.
Šis albums nav tikai grupas dziesmu izlase, bet gan pirmais lielais solis, kurā grupa sevi definē gan skanējuma, gan vēstījuma ziņā. Teksti latviešu valodā turpina atklāt personiskas un patiesas sajūtas, ko grupa vēlas nodot klausītājiem tiešā un emocionālā veidā.
Pavasarī "Rubīna kubs" klausītājus iepazīstināja ar albuma tituldziesmu "Debesis deg". Savukārt, albuma iznākšanas brīdī grupa īpašu uzmanību pievērš līdz šim neizlaistajai dziesmai "Mehānisms" - stāstam par mūsu ikdienas steigu, laika trūkumu un nemitīgo skriešanu. Dziesma ir par nemieru, kas rodas, kad gribas izdarīt vairāk nekā iespējams.
Grupa aicina uz albuma prezentācijas koncertu Latvijas 1. rokkafejnīcā, 26. septembrī, plkst.23:00. Klausītājiem būs īpaša iespēja iegūt albumu arī fiziskā formātā - kasetēs un diskos.
Albums tapis kopā ar producentu Gati Zaķi studijā "Tru Music Studio". Albuma vizuālo noformējumu izveidojusi Madara Dzintara-Pluša.
Grupas dalībnieki: Kristaps Zvanis (vokāls, ģitāra), Kārlis Krāģis (ģitāra), Nauris Priedītis (bass), Māris Rubīns (bungas).
Sekojiet līdzi jaunumiem Facebook un Instagram platformās, kā arī klausieties "Rubīna kubs" mūziku populārākajās straumēšanas vietnēs.
Noklausies albumu!
