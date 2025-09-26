"Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Elīna un Artjoms Gluzunovi turpina apspriest ar kāzu organizatori Jūliju, kādi ir nākamie sagatavošanās soļi pirms abu lielās dienas. Sarunas laikā Jūlija norāda, ka grims būs ne tikai līgavai, bet arī minimāls tiks uzklāts arī Artjomam, lai fotogrāfijās izskatītos labi. Savukārt Elīna pārsteidz kāzu organizatori, atklājot, ka pāris nedēļas pirms kāzām abi apmeklēs kosmetologu.
Īpaša uzmanība kāzu gatavošanās procesā tiek veltīta izskatam. Elīna nevēlas atstāt nejaušībai neko un atklāj, ka gan viņa pati, gan Artjoms apmeklēs skaistumkopšanas speciālistus – plānā ir ne tikai procedūras ar lāzeri, bet arī botoksa injekcijas.
Elīna uzsver, ka Artjomam ir izteikta "dusmu rieva" pierē, lai to mazinātu un bildēs viņš neizskatītos tik dusmīgs "divas nedēļas pirms kāzām viņam tiks injicēts botulīna toksīns". Aizkadrā pats Artjoms par Elīnas plāniem smejoties saka: "Botoksu močīšu, kur vien var – lūpās, degunā. Pirmkārt lūpās – lai lūpas satiekas ar degunu beidzot."
Kāzu organizatore Jūlija gan piebilst, ka šādas injekcijas īsi pirms lielās dienas tomēr ir riskantas un prasa piesardzību. Taču Elīna mierina – viņa ar šādām procedūrām ir pieredzējusi un pārliecināta, ka viss noritēs labi.
Pēcāk saruna pievēršas galda klājumam, ēdienu un dzērienu izvēlei. Kāzu organizatore atklāj, ka uz svinību galda būs austeru piramīda, šampanieša glāžu kalns ar slāpekļa šovu un minimālistiskas uzkodas. Runājot par dzērieniem, Jūlija norāda, ka arī dzērienu ziņā valdīs elegance – nebūs stipro pudeļu kalnu, bet viesiem tiks pasniegti īpaši līgavas un līgavaiņa kokteiļi.
Artjoms jautā vai "karbonāžu piramīda ir paredzēta", bet kāzu organizatore pauž, ka nē, bet speciāli viņam varētu sarūpēt kādu kotleti. "Cilvēku no laukiem var izdzīt, bet laukus no cilvēka diemžēl nē," savu viedokli par Artjoma vēlmi pēc karbonādēm pauž Elīna.
