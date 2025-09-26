Moldovā svētdien tiks rīkotas parlamenta vēlēšanas, kuru rezultāti var būtiski ietekmēt valsts turpmāko virzību uz pievienošanos Eiropas Savienībai (ES).
Moldovas amatpersonas norāda, ka pirmsvēlēšanu process aizritējis, Krievijai aktīvi izvēršot dezinformācijas kampaņas un pērkot vēlētāju balsis par labu tai draudzīgi noskaņotiem politiskajiem spēkiem.
Cer uz vairākumu
Moldovā pašlaik pie varas ir proeiropeiski noskaņotā partija "Rīcība un solidaritāte" (PAS). Šīs partijas politiķe Maija Sandu kopš 2020. gada ir Moldovas prezidente, bet 2021. gadā PAS izcīnīja vairākumu valsts parlamentā. Pirms svētdien gaidāmajām parlamenta vēlēšanām publiskotās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka valdošā partija tik lielu atbalstu šoreiz varētu negūt. Tas savukārt varētu ietekmēt valsts turpmāko ceļu uz dalību ES. Ja PAS būs nepieciešami koalīcijas partneri valdības izveidošanai, tas apgrūtinās virzību uz ES, jo ceļā uz iestāšanos nepieciešams pamatīgs likumdevēja darbs, norāda aģentūra "Reuters". Par Moldovas sabiedrības sašķeltību liecina arī pērn notikušais referendums, kurā tikai ar pavisam nelielu balsu pārsvaru uzvaru guva Eiropas atbalstītāji, kuriem izdevās konstitūcijā nostiprināt valsts virzību uz ES. Nozīmīgākais opozīcijas spēks ir Patriotiskais bloks, kas apvieno kreisā spārna partijas. Tā vadībā ir Moldovas bijušais prezidents Igors Dodons. Šī apvienība mēģina uzrunāt vēlētājus, kuri vēlas draudzīgākas attiecības ar Krieviju.
Prokrievisko nometni pirms vēlēšanām stiprina arī Moldovu nomākušās ekonomiskās grūtības, tostarp pēdējos gados piedzīvotais inflācijas kāpums, kā arī valdošās partijas pieļautās kļūdas.
Moldova un Ukraina dalībai ES pieteicās 2022. gadā drīz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, bet pagājušajā gadā tika sāktas oficiālas iestāšanās sarunas. Moldovas amatpersonas paudušas cerību blokam pievienoties līdz 2030. gadam.
Krievijas ietekme
Prezidente Sandu ir uzsvērusi, ka šīs būs valsts vēsturē nozīmīgākās vēlēšanas, kuru rezultātiem būs tālejošas sekas. Lai paustu atbalstu Moldovas proeiropeiskajam kursam, augusta beigās Kišiņevu apmeklēja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Pirms vēlēšanām uzmanības centrā nonākušas Krievijas ietekmes kampaņas. Sandu šonedēļ brīdināja, ka "Kremlis tērē simtiem miljonu dolāru, lai nopirktu simtiem tūkstošu balsu" gan Moldovas valdības kontrolētajā teritorijā, gan separātiskajā Pārdņestrā, kā arī ārzemēs.
Prezidente norādīja, ka simtiem aģitatoru izdalīta nauda, lai "izraisītu haosu un vardarbību, iebiedētu sabiedrību".
Nedēļas sākumā Moldovā tika aizturēti 74 cilvēki saistībā ar apsūdzībām masu nekārtību gatavošanā. Daži no aizturētajiem esot izgājuši apmācību Serbijā, pavēstījuši izmeklētāji. Prokrieviski noskaņotais oligarhs Ilans Šors, kurš Moldovā notiesāts par plaša mēroga krāpšanu un pašlaik bēguļo, atklāti piedāvājis 3000 dolāru mēnesī ikvienam cilvēkam, kas gatavs piedalīties protestos pret valdību. Moldovas premjerministrs Dorins Rečans paziņojis, ka balsu pirkšanu finansē Krievija, bet šīs shēmas "instruments ir Šora noziedzīgais grupējums".
Prokrievisko spēku izredzes sekmējušas arī valdības pieļautās kļūdas, kā arī ekonomiskās grūtības valstī. Tas ļāvis prokrieviskajai propagandai uzrunāt noteiktas sabiedrības grupas. "Galvenais mērķis ir mobilizēt prokrieviskos vēlētājus, demotivēt un demobilizēt proeiropeiskos vēlētājus un radīt apjukumu neizlēmušajos vēlētājos," intervijā "Reuters" norādīja Kišiņevā bāzētās domnīcas "WatchDog.MD" pētnieks Eižens Muravski. Opozīcijā esošais Patriotiskais bloks pirms vēlēšanām baidījis ar scenāriju, ka, turpinoties valsts virzībai uz ES, Moldovā varētu iebrukt Krievijas armija. "Neitralitāte ir mūsu vairogs. Moldovas Republikai jābūt tiltam starp Austrumiem un Rietumiem, nevis kaujaslaukam," teikts Patriotiskā bloka priekšvēlēšanu avīzē. Apskatnieki uzsver, ka vēlēšanās liela nozīme būs diasporas balsojumam, kura ietekme aptaujās nav redzama. Parasti ārzemēs dzīvojošie Moldovas pilsoņi vairāk atbalsta proeiropeiskos spēkus.
