ASV prezidents Donalds Tramps, runājot ANO Ģenerālās asamblejas sesijā, vēlreiz aicināja Eiropas valstis atteikties pirkt Krievijas naftu un draudēja Krievijai noteikt "ļoti stingrus" muitas tarifus, ja tā nepiekritīs izbeigt karu pret Ukrainu.
"Jūs sponsorējat karu pret sevi," sacīja ASV prezidents, izsakoties par Eiropas valstīm, kas neatsakās no Krievijas naftas piegādēm.
Ķīna un Indija ir "ieinteresētas" kara turpināšanā, jo tās pērk Krievijas naftu ar atlaidi, norādīja Tramps.
Kā sacīja ASV prezidents, viņš cerējis, ka Krievijas karš pret Ukrainu tiks apturēts "ļoti ātri", jo viņam ir "ļoti labas attiecības" ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Tomēr tas nenotika, karš turpinās jau ceturto gadu, bet tagad "Krievija kaujaslaukā neizskatās ļoti labi", sacīja Tramps.
Dažas stundas iepriekš, atklājot Ģenerālās asamblejas sesiju, ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs aicināja panākt "noturīgu uguns pārtraukšanu" un mieru Ukrainā.
Šī bija pirmā Trampa uzstāšanās Ģenerālajā asamblejā kopš 2020. gada.
Savā uzrunā Tramps izsmēja ANO, nosodot to par nespēju nodrošināt mieru un sakot, ka tā veicina nelegālo migrāciju.
Tramps apsūdzēja ANO, ka tā ar migrācijas palīdzību veicina uzbrukumu rietumvalstīm, kuras, pēc viņa vārdiem, "iet uz elli".
Viņš tāpat nosodīja centienus mazināt globālo sasilšanu, nosaucot to "lielāko krāpniecību, kas jebkad pastrādāta pret pasauli".
"Kāds ir Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķis?" jautāja Tramps.
"Šķiet, ka viss, ko viņi dara, ir uzrakstīt patiešām stingri formulētu vēstuli," viņš teica. "Tie ir tukši vārdi, un tukši vārdi neatrisina karu."
Viņš nosauca palestīniešu valsts atzīšanu par "atlīdzību" teroristu grupējumam "Hamās" par briesmīgajām zvērībām un aicināja grupējumu atbrīvot ķīlniekus, lai panāktu mieru.
Daži no viņa spēcīgākajiem izteikumiem bija veltīti migrācijai, nopeļot ANO par "uzbrukuma finansēšanu" Rietumu valstīm.
"Ir pienācis laiks izbeigt neveiksmīgo eksperimentu ar atvērtām robežām," sacīja Tramps. "Jūsu valstis nonāks ellē."
Plānots, ka otrdienas vakarā viņš Ģenerālās asamblejas kuluāros tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš arī uzrunās ANO.
