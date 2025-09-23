Kā katru gadu, arī šogad 1. oktobrī atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" notiks pensiju indeksācija.
Šogad gaidāmas arī dažas izmaiņas – tagad indeksācija attieksies uz lielāku summu, proti uz to pensiju vai pensijas daļu, kas nepārsniedz iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmēru (2024. gadā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā bija 1487,77 eiro). Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 1488 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 1488 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas – minētos 1488 eiro. Līdz šim indeksēja tikai pensiju vai tās daļu, kas nepārsniedza 50% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (pērn indeksējamā robeža bija 683 eiro). Līdz ar to būs vairāk tādu pensionāru, kuru pensijas tiks indeksētas pilnā apmērā. Pagājušajā gadā vecuma pensijas pilnā apmērā indeksēja aptuveni 76% vecuma pensionāru, bet šoruden tie jau būs aptuveni 98%, lēš Labklājības ministrija.
Vairākām grupām – politiski represētajiem, cilvēkiem ar I grupas invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, vecākiem, kuri aprūpē bērnu ar invaliditāti vai arī kuri audzina piecus vai vairāk bērnus – tiks indeksēts viss pensijas apmērs.
Labklājības ministrijas (LM) pārstāvji informēja, ka pensiju pieaugums pēc indeksācijas būs par 6,35–7,87%. Indeksi atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža – jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt. Šajā ziņā ministrija arī saskata taisnīguma principu – tie, kuri ilgāk veikuši sociālās iemaksas, saņems lielāku pensijas pieaugumu.
Vecuma pensiju indeksācijā bez inflācijas ņems vērā arī daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.
Tādējādi tiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir:
• līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0635;
• no 30 līdz 39 gadiem indekss būs 1,0686;
• no 40 līdz 44 gadiem indekss būs 1,0737;
• 45 un vairāk gadu indekss būs 1,0787.
Piemēram, ja vecuma pensija ir 600 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no oktobra pensija būs 638,1 eiro (par 38,1 eiro lielāka); ar stāžu no 30 līdz 39 gadiem – 641,16 eiro (par 41,16 eiro lielāka); ar stāžu no 40 līdz 44 gadiem – 644,22 eiro (par 44,22 eiro lielāka); 45 gadi un vairāk – 647,22 eiro (par 47,22 eiro lielāka).
Indeksētas tiks arī piemaksas. Pārējo valsts pensiju un apdrošināšanas atlīdzību indeksācijai un piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, noteikšanai piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, t. i. piemēros indeksu 1,0635. Cilvēki, kas saņēma 1,62 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,72 eiro, bet tie, kas saņēma 2,43 eiro – turpmāk saņems 2,58 eiro. Piemēram, pensionārs, kuram ir piešķirta vecuma pensija 610 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikta piemaksa 40,5 eiro (par 25 darba gadiem līdz 1995. gada beigām), no 1. oktobra saņems vecuma pensiju 658 eiro un piemaksu pie pensijas 43 eiro.
Jāņem vērā, ka no pensijas var ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas samazina uz rokas izmaksājamo summu. Taču labā ziņa ir tā, ka tagad neapliekamais minimums ir lielāks – 1000 eiro (iepriekš bija 500 eiro).
Tāpat Labklājības ministrija atgādina, ka pensionāriem pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un tā notiek automātiski.
