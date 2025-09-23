Vairāku nozīmīgu rietumvalstu lēmums aizvadītās nedēļas nogalē atzīt Palestīnas valsti vēl vairāk pastiprinājis spiedienu uz Izraēlu, tomēr šie diplomātiskie soļi nebūt neliecina par drīza miera iestāšanos Tuvajos Austrumos, kā arī par dzīvotspējīgas Palestīnas valsts izveidošanos. 

Tie tomēr varētu sarežģīt Palestīnas atzinēju attiecības ar Vašingtonu, kas šādu politiku noraidījusi.

Pilda solīto

Vairākas rietumvalstis, tostarp Apvienotā Karaliste, Austrālija un Francija, jau jūlijā solīja ANO Ģenerālajā asamblejā septembrī atzīt Palestīnas valstiskumu. Vairākas no tām solīto jau ir izpildījušas. Par šādu lēmumu svētdien paziņoja Apvienotā Karaliste, Austrālija, Kanāda un Portugāle, kuras acīmredzami bija koordinējušas šo lēmumu, secina telekanāls CNN. Šo valstu pēdās šonedēļ ANO Ģenerālās asamblejas laikā solījušas iet arī citas valstis. Francijas prezidents Emanuels Makrons izteicies, ka Palestīnu atzīt varētu jau pirmdien. Ar līdzīgu lēmumu šonedēļ klajā varētu nākt arī Beļģija, Luksemburga un Sanmarīno.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē