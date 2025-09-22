Vakar, 19. septembrī, Rīgā, "Splendid Palace", ar apbalvošanas ceremoniju noslēdzās prestižais Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkurss (EUCYS), kurā piedalījās 133 dalībnieki no 37 valstīm. Latviju šajā konkursā pārstāvēja trīs zinātniski pētnieciskie darbi šādās nozarēs – bioloģija, ķīmija un inženierzinātne. Visi trīs projekti no Latvijas tika atzinīgi novērtēti, saņemot īpašas specbalvas, vēsta 360TV Ziņas.
Visas aizvadītās nedēļas garumā konkursa dalībnieki prezentēja 90 dažādus zinātniski pētnieciskos projektus starptautiskai žūrijai, kuras sastāvā bija 21 augsti kvalificēts zinātnieks un inženieris ar pasaules mēroga atzinību savās jomās. Balvas uzvarētājiem pasniedza žūrijas prezidents, Hanss Langevelds, uzņēmuma Biomass Research dibinātājs, un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks, kā arī citi savas nozares eksperti.
Eiropas Komisāre inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes jautājumos Jekaterina Zaharijeva jaunajiem talantiem novēl: “Apsveicu EUCYS 2025 uzvarētājus! Jūsu talants un neatlaidība apliecina, kāpēc Eiropai ir jāturpina ieguldīt jaunajos zinātniekos. Nākamās paaudzes radošums un izcilība nodrošinās, ka Eiropa saglabājas pētniecības un inovāciju priekšgalā.”
Jaunie zinātnieki apbalvošanas ceremonijā saņēma arī dažādas specbalvas. Tās saņēmuši visi trīs projekti, kas prestižajā konkursā pārstāvēja Latviju: Evita Mārtinsone (Siguldas Valsts ģimnāzija) ar projektu bioloģijā “Dabīgo augu eļļu efektivitāte ultravioletā starojuma absorbcijā” ieguva kopuzņēmuma “Apritīga biobāzēta Eiropa” (CBE) balvu. Šī balva piedāvā trīs dienu braucienu uz CBE biroju Briselē, kā arī izbraukuma vizītes uz CBE objektiem Francijā un Nīderlandē.
Rolands Eisāns (Daugavpils Valsts ģimnāzija) ar projektu ķīmijā “Cinka nanovadu sintēze, īpašību pētīšana un to pielietojums baterijas elektroda modifikācijā” saņēma Eiropas Ķīmijas biedrība naudas balvu 1000 eiro par labāko ķīmijas projektu.
Francis Roops un Aleksis Veide (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) ar projektu inženierzinātnēs “Melnais ledus un tā noteikšana ar gaismu” ieguva iespēju apmeklēt starptautisko Šveices Talantu forumu 2026. gada februārī.
Valsts izglītības attīstības aģentūras vecākā eksperte talantu jautājumos, stāstot par Latvijas dalībnieku panākumiem, uzsver: “Esmu neizsakāmi lepna par mūsu skolēnu sasniegumiem. Viņi ir pierādījuši, ka ar neatlaidību un talantu iespējams nonākt līdz pat Eiropas zinātnes skatuvei. Gatavošanās dalībai EUCYS sākās jau vairāk nekā pirms gada, kad viņi izvēlējās un sāka veidot savus zinātniskās pētniecības darbus. Kopš tā laika skolēni ir izturējuši veselu virkni nopietnu atlases kārtu - vispirms skolas līmenī, tad novadu un reģionu konkursos, tālāk valsts mērogā - Valsts skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē un visbeidzot arī starptautiskajā atlasē, kas atvēra ceļu uz šo prestižo pasākumu. Šīs trīs balvas ir godam pelnītas, un, protams, līdzās skolēnu darbam jūtama arī skolotāja dotā iedvesma, kas palīdzējusi viņiem noticēt savām spējām.”
Konkursa norises laikā zinātniski pētniecisko darbu izstādi apmeklēja vairāk nekā 400 Latvijas izglītības iestāžu vecāko klašu audzēkņi, iepazīstot konkursa dalībnieku radītos zinātniski pētnieciskos darbus STEAM un sociālo zinātņu jomās, tiekoties ar jauno zinātnieku komandām, kā arī iegūstot jaunus kontaktus turpmākām sadarbībām.
EUCYS ir Eiropas Komisijas organizēts ikgadējs konkurss, kas kopš 1989. gada pulcē talantīgākos skolēnus no visas Eiropas un citām valstīm, lai prezentētu savus zinātniskos projektus. Konkursā var piedalīties tikai tie jaunieši, kuri ieguvuši pirmo vietu nacionālajos konkursos. EUCYS mērķis ir stiprināt jauniešu interesi par zinātni, veicināt starptautisku sadarbību un attīstīt inovāciju kultūru visā Eiropā. EUCYS konkursu rīko Eiropas Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstu nacionālajiem organizatoriem. Latvijā to organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra.
EUCYS piedalās jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem – savu valstu nacionālo zinātnes konkursu uzvarētāji. Šogad konkursā būs skatāmi 90 projekti 10 zinātnes disciplīnās. Visvairāk – medicīnā un inženierzinātnēs, kam seko bioloģija, fizika, datorzinātne, matemātika, dabaszinātne, sociālās zinātnes un ķīmija.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu