Publika ar aizrautību vēro, kā ekonomikas ministrs Viktors Valainis, pirmajā vietā likdams tautas labklājības līmeņa celšanu, plosās līdzīgi divkājainam lauvam pret kosmisko pārtikas cenu lēcienu lielveikalos, un sākotnējais spars gada laikā ne pačibējis, ne izzudis. 

ZZS virsvadonis cīnās kā Dāvids pret milžiem Goliātiem, mazumtirdzniecības monstriem, tāpēc pagaidām cīņa bijusi neauglīga, un Valainis mētājies kā avarējis kuģis aizvien pieaugošo cenu vētrā.

Mūsu Viktors var visu – iedzīvotāji saglabā ticību uzvarai, un tas dod spēkus ekonomikas ministram, niknākam par armijas seržantu, netaupot lāstus, ar pārdabisku drosmi mesties virsū plēsonīgiem ārzemju veikalniekiem, kuri kā ar stangām sagrābuši Latvijas pilsoņu maciņus, atklāti runājot, izlaupa tos pa tukšo, izķeksējot pat sīknaudas feniņus. Tiem, kas nevēlas dzesēt cenu uzkarsumu, jārēķinās ar Viktora kareivīgumu – jūs man vēl nāksiet nolūgties! Jūs vēl pavingrosiet! Rakstīsiet paskaidrojumu kā mīļie!

Viktors uzpīpina. Palaidiet mani pirmo ar inflāciju un tirgotāju alkatību ierobežojošiem lēmumiem. Ekonomikas ministrijā likumprojekti pastāvīgi ir ceļā. 

