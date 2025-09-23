Sākot ar šā gada 1. jūliju, policija aizdomās turētajiem, kuri rada augstu vardarbības risku citai personai, ar tiesas lēmumu drīkst piemērot līdz šim nebijušu drošības līdzekli – elektronisko uzraudzību.
Valsts policija (VP) informēja, ka pagaidām tas piemērots tikai vienai personai – 1975. gadā dzimušam vīrietim, kurš ilgstoši izmantojis emocionālu un fizisku vardarbību pret savu sievu. Viņa no dzīvesbiedra bija saņēmusi draudus par viņas un vēl kāda ģimenes locekļa nogalināšanu, kā arī piedzīvojusi tīšu viņas telefona bojāšanu pie notāra laulības šķiršanas laikā. Vīrietis iepriekš neesot bijis sodīts. Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese jūnijā viņam piemēroja apcietinājumu, bet augustā atteica turpināt šo drošības līdzekli un nodeva viņu policijas uzraudzībā. Varmākam ir aizliegts izbraukt no Latvijas bez procesa virzītāja atļaujas.
Tomēr, izvērtējot visus lietas apstākļus, kā arī to, ka pastāv pamats uzskatīt, ka aizdomās turētais rada augstu vardarbības risku citai personai, Valsts policija, pamatojoties uz Krimināllikumu, sagatavoja tiesai ierosinājumu par nepieciešamību aizdomās turētajam piemērot nepārtrauktu elektronisko uzraudzību, izmantojot elektronisko ierīci.
Cietušās personas deva savu piekrišanu, un 28. augustā aizdomās turētajam ar Rīgas pilsētas tiesas tiesneses lēmumu tika noteikta nepārtraukta drošības līdzekļa – elektroniskās uzraudzības – izpilde, kā arī noteikts konkrēts attālums netuvoties cietušai personai. Pagaidām persona cītīgi ievērojot visus uzliktos ierobežojumus.
Policijas ieskatā minētā elektroniskās uzraudzības sistēma vērtējama kā efektīvs veids, lai kontrolētu un tādējādi atturētu personas no cietsirdīgas uzvedības.
Viens no elektroniskās uzraudzības koncepcijas autoriem ir Andis Rinkevics, VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības biroja priekšnieks, kuram ir vairāk nekā desmit gadu pieredze varmācības apkarošanas jomā. Viņš ir pārliecināts, ka elektroniskā uzraudzība būtu ieviesta tik un tā – ar vai bez Stambulas konvencijas un valsts apstiprinātā vardarbības apkarošanas plāna.
A. Rinkevics: "Pētījumi skaidri apliecina, ka vardarbībai ir cikliskums, bet tam nav juridisku pierādījumu. Taču tas neizslēdz to, ka ir nepieciešama rīcība. Līdz ar to tika radīta vajadzība personas kontrolēt, jo tās personas, par kurām mēs šobrīd runājam, ir ļoti specifiskas, tām ir problēmas ar jebkādu sevis disciplinēšanu. Mēs esam gana ilgi analizējuši visus šos cilvēkus, kuri nonāk policijas redzeslokā vai nu ar tiesas lēmumiem par cietušo pagaidu aizsardzību, vai arī ar policijas pieņemtajiem lēmumiem par varmāku nošķiršanu. Gandrīz visas šīs personas vismaz tajā brīdī, kad tās ir nonākušas saskarsmē ar Valsts policiju, ir bijušas alkohola reibumā. Tā nav mūsu kompetence, vai viņus automātiski var ierindot kategorijā "alkoholiķis", bet lielākajā daļā gadījumu, kad ar šādām personām satiekamies, alkohols ir viens no riska faktoriem. Apmēram četrdesmit procentiem no uzraugāmajām personām, ar kurām policistiem ir jāstrādā, ir desmit dažādi pārkāpumi. Tie nav noziegumi, bet policijas iepriekš uzlikto ierobežojumu pārkāpumi, kas nekādi neliecina par paklausību likumam, par spēju sevi disciplinēt un iekļauties sabiedriskajā dzīvē."
Policija redz, kur varmāka atrodas
A. Rinkevics informēja, ka elektroniskā uzraudzība esot viens no risinājumiem, kas pārbaudīts daudzās valstīs, un secināts, ka tā ir efektīva. Taču tā nekādā veidā negarantējot, ka nekad nekas nevarētu notikt, jo šīs personas ir uz brīvām kājām.