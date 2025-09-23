Jau vairākas nedēļas virmo strīds starp Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem".
Iemels tam – ZZS vadītās Zemkopības ministrijas rosinājums izdarīt grozījumus Meža likumā. Proti, samazināt galvenās cirtes vecumu. Protams, tas ļauj palielināt ciršanas apjomu un vienlaikus ienākumus valsts budžetā. Ministrijas ieskatā – tā atsaucas uz Eiropas praksi – pārāk vecas mežu audzes kļūstot par upuri meža kaitēkļiem (mizgraužiem) un slimībām. Protams, tas viss apdraud blakus augošus jaunākus mežus. Ministra Armanda Krauzes ieskatā, tas uzlabotu mežu ekoloģisko kvalitāti, labvēlīgi ietekmētu ekonomiku, nodokļu ieņēmumus un darba vietu skaitu.
"Progresīvie" sola šos grozījumus nepieļaut. Viņi cenšas aizstāvēt dabas draugu pozīciju. Viņuprāt, jau tagad meži tiekot izcirti katastrofālos tempos. Skaidrības labad varu paskaidrot, ka ik gadu Latvijā izcērt 10–12 miljonus kubikmetru koksnes. Ikgadējais pieaugums gan mērāms 26–27 miljonos kubikmetru. "Progresīvie" vēl piesauc Satversmes tiesas 2024. gada 8. aprīļa spriedumu un ES klimata mērķus. Cirtes apjomu palielināšana graušot Latvijas bioloģisko daudzveidību un padarīšot mežus par oglekļa emisijas avotu. Pretimstāvētāju ieskatā, prioritātei jābūt zaļai ekonomikai, nevis īstermiņa ieguvumiem, kas draud ar ES sodiem par klimatu saistību neizpildi. Cik noprotams, neviena puse negrasās piekāpties, neskatoties uz "Jaunās Vienotības " frakcijas vadītāja Edmunda Jurēvica aicinājumu abām partijām izrunāties. Arī Armands Krauze neguļ. Viņš aicinājis oponentus izbraukt uz Pierīgas mežiem, lai klātienē iepazītos ar mežsaimniecības realitāti, kaitēkļu postījumiem un diskutētu ar ekspertiem. Personīgi vēl ieteiktu apmeklēt Rēzeknes virsmežniecību, kur pirms 34 gadiem vairāki nogabali tika apmežoti ar "Brikas" sistēmas stādiem. Tiem jau stādīšanas brīdī bija fiziski un bioloģiski bojāta sakņu sistēma. Pēc šī neveiksmīgā eksperimenta tagad no viena hektāra pat autokravu papīrmalkas nevar iegūt. Premjeres ieskatā, ZZS rīkojusies pārāk robusti. Viņasprāt, lietu vajagot izrunāt šaurā lokā, pirms to publisko.
Mēs esam meža lielvalsts – vairāk nekā pusi teritorijas klāj mežs. Žēl, ka neesam pratuši to paturēt sev, jo vairāk nekā 78 tūkstoši hektāru pieder vairākām Nīderlandes firmām.
Mums ir pat Valsts mežzinātnes institūts "Silava". Es kā kādreizējais Ļeņingradas Mežtehnikas akadēmijas absolvents esmu vairākkārt vērsies pie eksprezidenta Egila Levita, premjeres Evikas Siliņas, rakstījis zemkopības ministram par šī institūta darba efektivitātes palielināšanu. Patlaban tas finansējumu saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas. Pa meža zinātnes līniju to pieskata Zemkopības ministrija. Vai nebūtu pareizāk uzraudzīt un finansēt Zemkopības ministrijai vai arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei, kur gatavo speciālistus mežzinātnē? Tieši "Silava", kas ir dāsni sponsorēta, varētu ieteikt politiķiem pareizo viedokli.
Esmu zviedru skolas piekritējs. Viņi vadās pēc cita viedokļa. Proti, uz produktu balstīta mežsaimniecība. Zviedri audzē sortimentu konkrētam pielietojumam. Latvijas mežkopība orientēta uz kubikmetriem. Ja gribam augstas klases materiālus, tad jāvadās pēc koka gadskārtu skaita. Tur vecumam ir pakārtota nozīme. Par šo visu silaviešiem sausām mutēm vajadzētu runāt, bet ne savrupi katram zinātniekam bīdīt savu disertācijas tēmu.
