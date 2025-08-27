Partly cloudy 16.2 °C
Olafs Zvejnieks
Olafs Zvejnieks / Latvijas Avīze
2025. gada 27. augusts, 11:40
2025. gada 27. augusts, 11:40
Austrumu maģistrālē akustiskās sienas labi aiztur satiksmes troksni.
Austrumu maģistrālē akustiskās sienas labi aiztur satiksmes troksni.
2023. gada 21. decembrī, atklājot satiksmi pa Austrumu maģistrāli, Rīga beidzot ieguva ceļu, pa kuru kravas automašīnas no Rīgas lielākā industriālā rajona var nokļūt līdz ostai, apbraucot pilsētas centru.

Sena ideja

Ideja par to, ka Daugavas labajā krastā nepieciešams ceļš, kas savienotu Rīgas industriālo rajonu ap Granīta ielu ar Rīgas brīvostas industriālo teritoriju, kuras lielākā daļa Daugavas labajā krastā atrodas ap Sarkandaugavu un Kundziņsalu, apbraucot pilsētas centru un atslogojot to no smagā transporta, nebūt nav jauna – tāds ceļš bija iezīmēts jau pagājušā gadsimta 70. un 80. gados Rīgas attīstības plānā. Varētu pat teikt, ka arī tā īstenošana tika uzsākta vēl padomju periodā, jo 1987. gadā sāka būvēt Piedrujas ielu un Gustava Zemgala gatvi, kas šobrīd abas ir daļa no Austrumu maģistrāles – tādu nosaukumu ieguva šis ceļš.

Abas minētās ielas nodeva ekspluatācijā jau pēc neatkarības atgūšanas vienpadsmit gadus vēlāk – 1998. gadā. Tomēr kopumā Austrumu maģistrāles īstenošana ir notikusi pēc neatkarības atgūšanas, un kopā ar Dienvidu tilta būvi, kas Austrumu maģistrāli savieno ar Daugavas kreiso krastu un Bauskas šoseju, tas ir lielākais un grandiozākais Rīgas pilsētbūves projekts pēdējos gadu desmitos. Tas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda palīdzību, kura līdzfinansējums maģistrāles Vietalvas–Ieriķu ielas posmā bija 85% no attiecināmajiem izdevumiem.

Uzbūvējot posmu Vietalvas–Ieriķu iela, notiek pilnvērtīga satiksme pa Austrumu maģistrāli un uz pusi samazināts sastrēgumos pavadītais laiks.
Uzbūvējot posmu Vietalvas–Ieriķu iela, notiek pilnvērtīga satiksme pa Austrumu maģistrāli un uz pusi samazināts sastrēgumos pavadītais laiks.
Kurp ved maģistrāle

Austrumu maģistrāle sākas pie Slāvu apļa un beidzas pie Mīlgrāvja savienojuma, šī ceļa kopgarums ir aptuveni 14 kilometri. Cilvēkam, kas vēlas izbraukt visu Austrumu maģistrāli, no Slāvu apļa jāpagriežas uz Piedrujas ielu vai arī no Dienvidu tilta jānobrauc pa nobrauktuvi uz Piedrujas ielu un jāturpina braukt pa to uz priekšu. Šis ceļš pēc dažiem kilometriem pāries Austrumu maģistrāles jaunākajā posmā Vietalvas–Ieriķu iela, kas tika uzbūvēts 2021.–2023. gadā. Turpinot braukt pa to un ar divlīmeņu krustojumu palīdzību šķērsojot lielpilsētas maģistrāles – Braslas, Dzelzavas un Ieriķu ielu –, autobraucējs nonāks uz Gustava Zemgala gatves, kas atdursies pret Brīvības ielu VEF rajonā.

Gustava Zemgala gatves divlīmeņu krustojums ar Brīvības ielu pagaidām vēl nav uzbūvēts, taču tāds plānos ir paredzēts un netiek slēpts, ka tā izbūve būs ļoti sarežģīta. 

Kad izdevies šķērsot Brīvības ielu, jāturpina ceļš taisni pa Gustava Zemgala gatves pārvadu, kas tālāk pāriet Austrumu maģistrāles posmā Gaujas iela–Meža prospekts, kas ar Meža prospekta pārvada palīdzību savienojas ar jau minēto Meža prospektu. Šī Austrumu maģistrāles daļa tika uzbūvēta 2007.–2011. gadā.

Savukārt tālāk, braucot pa Meža prospektu Mīlgrāvja virzienā, autovadītājs brauks pa pašu senāko Austrumu maģistrāles posmu, jo šis ceļš tika uzbūvēts vēl ulmaņlaikos 1938. gadā un vēlāk būtiski pārbūvēts un paplašināts pagājušā gadsimta 70. un 80. gados. Turpinot braukt pa Meža prospektu, autovadītājs nonāks pie Latvijā vienīgā tilta ar virzienu maiņas satiksmi – 1964. gadā izbūvētā Mīlgrāvja tilta, kas savienojas ar t. s. Vecmīlgrāvja apli, kas tika pabeigts un nodots satiksmei 1980. gadā – tur beidzas pašreizējā Austrumu maģistrāle. Pašreizējā tādēļ, ka, ja autovadītājs pirms dažiem kilometriem būtu nogriezies no Meža prospekta uz 2023. gadā atklāto Daudersalas pārvadu, kas autotransportam ļāva izvairīties no Sarkandaugavas dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas, viņš nonāktu Tvaika ielas rajonā, kur šobrīd noris intensīvi gaisa pārvada un muitas kontroles punkta būvdarbi, kas ļaus tieši savienot šo ceļu ar Kundziņsalu un ar nākotnē iespējamo tālāko paplašinājumu uz Mangaļsalu – tā būs ērtāka iebraukšana Rīgas brīvostas teritorijā nekā caur Vecmīlgrāvi.

Rīga kļuvusi pievilcīgāka investoriem

Tieši pēdējā atklātā Austrumu maģistrāles posma – no Vietalvas līdz Ieriķu ielai – pabeigšana ļāva pasludināt satiksmes atklāšanu pa Austrumu maģistrāli, jo šis posms savienoja vēl pagājušā gadsimta beigās izbūvēto Piedrujas ielu ar šī gadsimta sākumā izbūvēto ceļu no VEF rajona uz Sarkandaugavu un Meža prospektu. Tādējādi tika krietni uzlabota pilsētvides kvalitāte gan centrā, jo baļķu vedēji tagad vairs nebrauc gar prezidenta pili un Vecrīgu, gan arī dzīvojamajos rajonos, samazinot satiksmes slodzi uz mazākajām ielām. 

Izpētīts, ka, atklājot pilnvērtīgu satiksmi pa Austrumu maģistrāli, vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks samazinājies no gandrīz astoņām minūtēm līdz nepilnām četrām jeb vairāk nekā par pusi. 

Attiecīgi uzlabojusies gan satiksmes plūsma, gan pilsētā samazinājušies CO2 izmeši.

Uzlabojusies arī dzīves kvalitāte apkaimēs, kuras šķērso šis Austrumu maģistrāles posms, jo smagais autotransports vairs nebrauc pa mazajām apkaimes ieliņām, pārslogojot tās, tagad šīs apkaimes ir klusākas, gājējiem un velosipēdistiem draudzīgākas, stāsta Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.

Austrumu maģistrāles satiksmes pilnvērtīga atklāšana, kuru nodrošināja Vietalvas–Ieriķu ielas posma pabeigšana, ir ieguvums arī Rīgas brīvostai. Austrumu maģistrāles izbūve padara ostas teritoriju pievilcīgāku investoriem un lielajiem uzņēmumiem, jo viens no galvenajiem investoru apsvērumiem ir ērta piekļūšana ostas teritorijai. Tādēļ pilsētas infrastruktūras sakārtošana šajā aspektā veicina iespēju piesaistīt ostai jaunus kravu apjomus un plānot biznesa attīstību ostas teritorijā, jo iespējams nodrošināt ātru, ērtu un efektīvu satiksmi starp ostu, pilsētu un teritorijām ārpus pilsētas. "Tas var būt izšķiroši svarīgi investoriem, kuri izvēlas, kur izvietot savas kravas vai kā uzņēmējdarbību sasaistīt ar loģistiku," uzsver Urtāns.

Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns: "Pateicoties ceļa posma Vietalvas–Ieriķu iela uzbūvēšanai ir izdevies atklāt pilnvērtīgu satiksmi pa Austrumu maģistrāli. Baļķu vedēji vairs nebrauc gar prezidenta pili un Vecrīgu, bet dzīvojamajos rajonos samazinājusies satiksmes slodze mazākajās ielās – tās tagad kļuvušas daudz draudzīgākas kājāmgājējiem un velosipēdistiem."
Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns: "Pateicoties ceļa posma Vietalvas–Ieriķu iela uzbūvēšanai ir izdevies atklāt pilnvērtīgu satiksmi pa Austrumu maģistrāli. Baļķu vedēji vairs nebrauc gar prezidenta pili un Vecrīgu, bet dzīvojamajos rajonos samazinājusies satiksmes slodze mazākajās ielās – tās tagad kļuvušas daudz draudzīgākas kājāmgājējiem un velosipēdistiem."
Būvēts izaicinošā laikā

Vietalvas–Ieriķu ielas posma izbūve tika īstenota īpaši izaicinošos apstākļos, jo būvniecības procesu ietekmēja gan Covid-19 pandēmija, gan Krievijas iebrukums Ukrainā. Kovida pandēmija visai graujoši ietekmēja būvniecības procesu tieši darbu organizācijas jomā, jo, būvnieku brigādē atklājot vienu ar kovidu slimu darbinieku, uz mājām un karantīnas apstākļiem tika nosūtīta visa brigāde. Savukārt Krievijas iebrukums Ukrainā un tam sekojošās sankcijas un tirdzniecības ierobežojumi pamatīgi ietekmēja gan celtniecībai nepieciešamā metāla, gan arī bitumena cenas.

"Lielākā daļa metāla un bitumena tika importēta no Krievijas, bija nepieciešams laiks, lai pārslēgtos uz citiem piegādātājiem, piemēram, Turciju. Tas radīja materiālu un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas savukārt lika pielāgot un pārveidot ar celtniekiem noslēgtos līgumus. Precīzs kara izraisītais sadārdzinājums, vērtējot pēc oficiālām biržas cenām un konkrēto materiālu proporcijas būvmateriālos, šim objektam bija par 5–7% jeb apmēram septiņi miljoni eiro. Tas bija mazāk, nekā sākotnēji baidījāmies, jo iespējamais sadārdzinājums būtu varējis sasniegt arī 15–20%. Lielā mērā sadārdzinājumu palīdzēja pārvaldīt rūpīga cenu un līgumu pārskatīšana," tā par celtniecības laika notikumiem stāsta Andrejs Urtāns.

Pirmajā brīdī pēc kara sākuma, pieaugot bažām par metāla pieejamību, pat tika apsvērta ideja pārtraukt būvniecību un objektu iekonservēt, ņemot vērā izveidojušos apstākļus, tas neradītu soda sankcijas būvniekiem. Taču ātri vien tika saprasts, ka izbeigt līgumu un pēc tam sludināt atkārtotu iepirkumu būvniecībai nozīmētu neiekļauties objekta pabeigšanas termiņos, bet tie bija saistīti ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanu. Tādēļ tika izlemts, ka ātrākais un ilgtermiņā lētākais variants ir rast vienošanos ar būvniekiem par to, kā segt papildu izmaksas, objektu pabeigt laikā un neko nekonservēt. Tas bija sarežģīti, bet visi sarežģījumi tika pārvarēti, Austrumu maģistrāles posms Vietalvas–Ieriķu iela tika pabeigts un nodots ekspluatācijā paredzētajā termiņā – 2023. gada beigās.

Pārvada noslogošana būvniecības noslēgumā, lai pārliecinātos par tā drošumu.
Pārvada noslogošana būvniecības noslēgumā, lai pārliecinātos par tā drošumu.
Viss vēl nav uzbūvēts

Lai gan Austrumu maģistrāles lielākā daļa jau ir uzbūvēta, daži sarežģītākie tās posmi vēl atrodas plānošanas vai izbūves stadijā. Tā, piemēram, starp vēl neuzbūvētajiem Austrumu maģistrāles posmiem jāmin Brīvības ielas un Gustava Zemgala gatves divlīmeņu šķērsojums, kas ir sarežģīts, noslogots krustojums ar sabiedrisko transportu, tostarp tramvaju un inženierkomunikācijām.

Otrs nozīmīgs vēl neuzbūvēts posms ir divlīmeņu savienojums ar Granīta ielu – tas ļaus kravas transportam, kas brauc no Sauriešu puses, nonākt Austrumu maģistrālē.

Visbeidzot plānos ir arī Austrumu maģistrāles savienojums ar Latgales ielu. Taču šobrīd intensīvākie būvdarbi notiek Tvaika ielas rajonā un Kundziņsalā – šos darbus paredzēts pabeigt 2026. gadā, stāsta Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns. Viņš stāsta, ka nākamais būvēšanai paredzētais mezgls ir Brīvības ielas un G. Zemgala gatves krustojums, kuru jau pēta, pēc tam projektēs, bet reālie būvdarbi varētu sākties 2028. gadā un ilgt līdz trim gadiem.

Projekta rezultāti

  • Izveidota nepārtraukta pilsētas loka maģistrāle ziemeļu–dienvidu virzienā, novēršot būtiskus infrastruktūras pārrāvumus maģistrālo ielu tīklā.
  • Kravas transports novirzīts no lielu sabiedrisku objektu tuvumā esošajām ielām, samazināts ceļu satiksmes negadījumu konfliktpunktu skaits.
  • Izbūvēti 1246 m gari pārvadi un tunelis, t. sk. rampas, kā arī 1567 m pamatbrauktuves ielas; satiksmes pārvadi – vienotais pārvads pār Ieriķu un Dzelzavas ielu, pārvads pār Madonas ielu, autotransporta tunelis Vietalvas ielā, uzbērumu noturošās atbalsta sienas; izbūvētas un pārbūvētas ielas un vienlīmeņa ceļu mezgli; izbūvēti gājēju un velosipēdistu ceļi, kā arī gājēju tuneļi; ierīkotas sabiedriskā transporta pieturvietas; pārbūvēti inženiertīkli.
  • Vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks samazināts no 7,91 līdz 3,85 minūtēm (samazinājums vidēji par 51,3%).

Dati: ES fondi

Kāds man no tā labums?

Juris.
Juris.
Juris: "Tas, kas mūsu rajonā mainījies, uzbūvējot Austrumu maģistrāli, ir lielāka autosatiksmes intensitāte. Taču man tas netraucē, jo akustiskās sienas labi bloķē satiksmes troksni, neesmu arī dzirdējis, ka kāds no kaimiņiem sūdzētos. "

 

Faina.
Faina.
Faina: "Es dzīvoju blakus Austrumu maģistrālei, taču mani tā netraucē pat tad, kad vasarā turu logu vaļā. Daudz vairāk trokšņa rada Dzelzavas iela, pa kuru vakaros joņo motociklisti un automašīnas – tos dzird krietni vairāk nekā satiksmi pa Austrumu maģistrāli."

 

Milda.
Milda.
Milda: "Manuprāt, apkārtnes satiksmes situācija pēc Austrumu maģistrāles uzbūvēšanas ir uzlabojusies – ir kļuvis ērtāk izbraukt no Rīgas un aizbraukt uz citiem Rīgas rajoniem, mazinājusies satiksmes intensitāte gar dzīvojamām ēkām. Mēs dzīvojam ļoti tuvu Austrumu maģistrālei, taču satiksmes troksni nedzird. Iespējams, ka vecākajiem iedzīvotājiem, kas pieraduši pie tā, kā bija pirms 15–20 gadiem, šī maģistrāle īpaši nepatīk, taču, manuprāt, tā apkārtnei ir nākusi par labu."

Mihails.
Mihails.
Mihails: "Man šķiet, ka satiksmes situācija pēc Austrumu maģistrāles uzbūvēšanas ir uzlabojusies – smagās mašīnas brauc pa to, tādēļ trokšņa kļuvis mazāk, bet šejienes iedzīvotājiem uzlabojusies savienojamība ar pārējo pilsētu – aizbraukt citur kļuvis ērtāk. Neesmu arī dzirdējis, ka apkārtējo namu iedzīvotāji un kaimiņi sūdzētos par troksni vai satiksmes intensitāti."

Darja.
Darja.
Darja: "Man šķiet, ka pēc Austrumu maģistrāles uzbūvēšanas nekas īpaši nav mainījies uz labo pusi, bet nav arī īpaši pasliktinājies. Saistībā ar šo būvniecību tika pārcelta sabiedriskā transporta pietura, tagad uz to jāiet krietni tālāk. Manuprāt, arī smago automašīnu kustība pa maģistrāli ir pārāk daudz dzirdama un traucē iedzīvotājiem. Ja prasa manas domas – šajā projektā izšķiests daudz naudas, bet būtisku uzlabojumu panākt nav izdevies."

Svetlana.
Svetlana.
Svetlana: "Man satiksmes troksnis pa Austrumu maģistrāli netraucē pat vasarā, kad visi logi vaļā, savukārt aizbraukt kaut kur ir kļuvis krietni ērtāk. Manuprāt, situācija ir kļuvusi labāka, tādēļ es atbalstu šo būvi un esmu apmierināta ar to."

 

 

Ieguldījums izaugsmei.
Ieguldījums izaugsmei.
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija nenes atbildību par paustajiem uzskatiem. #ieguldījumsizaugsmē

Ieguldījums izaugsmei
