Šo piektdien, 29. augustā, plkst. 21.00 Valmiermuižas alus dārzā notiks bagātīgs dzīvās mūzikas vakars, kurā galvenie viesi būs viena no Latvijas alternatīvā roka ikonām "Satellites LV", bet koncertu iesildīs šī gada jauno mūziķu konkursa "Hadrons 2025" uzvarētāji "Laiki".
Rokgrupa "Satellites LV", kas darbojas jau kopš 1996. gada, pazīstami ar saviem daudzslāņainajiem aranžējumiem un spilgtajiem ierakstiem. Albums "Varavīksnes galā" 2018. gadā saņēma "Austras balvu" kā gada labākais ieraksts, savukārt pēdējie singli "Asaras" un "Tu vari savu ceļu iet" iezīmē jaunu posmu grupas gaitās, atgriežoties pie ģitārmūzikas saknēm un pievienojot svaigus elementus no jauniem sadarbības partneriem.
Savukārt piecu dalībnieku apvienība "Laiki" šogad izcīnīja uzvaru Radio NABA rīkotajā jauno mūziķu konkursā "Hadrons 2025", apliecinot sevi kā vienu no spilgtākajām jaunajām balsīm Latvijas rokmūzikā. Ir tādi laiki! Tādi laiki! Ar savām "maģiskajām zvaigznītēm" grupa radījusi ārtroka žanra dziesmas, kas izceļ latviešu rokmūzikas spēku. Pašu rakstītai dzejai un skaņdarbiem mijoties, viņi apdzied cilvēka esamību, mīlestības nastu un dzīves daudzkrāsainību.
Par gardām uzkodām un Valmiermuižas alus darītavas brūvējumiem gādās krodzinieki, bet par neaizmirstamu vakara noskaņu mūziķi – "Satellites LV" un "Laiki".
Ieeja bez maksas.
Galdiņu rezervācija iespējama kopā ar pasūtījuma veikšanu: +371 28664424 vai alusvirtuve@valmiermuiza.lv.Pasākumu rīko Valmiermuižas kultūras biedrība ar Valmiermuižas alus darītavas atbalstu.
