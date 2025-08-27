Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Atlanta "Hawks" pirms Eiropas čempionāta finālturnīra atklāšanas spēles oficiāli novēlēja veiksmi savam jauniegūtajam spēlētājam Kristapam Porziņģim, kurš šovasar no Bostonas “Celtics” pievienojās Atlantas klubam. Porziņģis uz Atlantu nonāca trīs komandu darījumā, kurā iesaistījās arī "Brooklyn Nets".
Jau ziņots, ka Latvijas izlase šovakar plkst. 18 "Xiaomi arēnā" Rīgā pret Turcijas valstsvienību aizvadīs pirmo EuroBasket maču. Spēli translēs TV3 un straumēs "Go3". Citos A grupas mačos Rīgā tiksies Čehija ar Portugāli un Serbija ar Igauniju.
"Hawks" laba vēlējumi izskanējuši ne tikai Porziņģim, bet arī citiem kluba pārstāvjiem – Čehijas izlases spēlētājam Vitam Krejči un Francijas basketbolistam Zakarijam Risāšē.
Latvijas valstsvienība finālturnīru sāk pēc piecām pārbaudes spēlēm, kurās izcīnītas divas uzvaras – pār Slovēniju un Itāliju –, bet piedzīvoti zaudējumi pret Itāliju, Lietuvu un Grieķiju. Turcija sagatavošanās ciklā uzvarējusi Čehiju, Lietuvu un Melnkalni, bet piekāpusies Lietuvai un pasaules čempionei Vācijai.
Latvijas izlase Eiropas čempionātā startē pēc astoņu gadu pārtraukuma – 2022. gadā tā finālturnīram nekvalificējās. Komandas līdzšinējie lielākie panākumi ir čempionu tituls 1935. gadā, sudrabs 1939. gadā un piektā vieta 2017. gadā. Turcijas valstsvienības augstākais sasniegums ir sudraba medaļas 2001. gada čempionātā.
