Krievija, runājot par Volodimira Zelenska it kā neleģitīmo atrašanos Ukrainas prezidenta amatā, nodarbojas ar pozēšanu, un šādi vārdi nav jāuztver nopietni, otrdien pavēstīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Sarunā ar žurnālistiem Baltajā namā viena no žurnālistēm jautāja, vai Maskava ir informējusi ASV prezidentu par savu viedokli attiecībā uz Zelenska leģitimitāti. Žurnāliste atsaucās uz Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova pirms dažām dienām pausto, ka Maskava neuzskata Zelenski par leģitīmu iespējamo miera līguma parakstītāju.
"Nav svarīgi, ko viņi saka. Tās visas ir muļķības. Viņi visi iestājas pozā. Tās visas ir muļķības, skaidrs? Visi ieņem pozu,"
atbildēja Tramps.
ASV prezidents atkārtoja, ka vēlas, lai Krievija drīzumā izbeigtu karu pret Ukrainu, jo tur ik nedēļu turpina iet bojā "tūkstošiem cilvēku". Runājot par iespējamiem veidiem, kā izdarīt spiedienu uz Maskavu, Tramps sacīja, ka tas varētu būt "nevis pasaules karš, bet gan ekonomiskais karš". "Un tas būtu slikti Krievijai. Bet es to negribētu," viņš piebilda.
Pēc tam Tramps pārgāja pie Ukrainas prezidenta kritikas. "Arī Zelenskis nav pilnīgi nevainīgs. Tango ir vajadzīgi divi," viņš paziņoja. Tramps uzreiz piebilda, ka viņam pašlaik ir labas attiecības ar Ukrainas kolēģi, jo Vašingtona ir pārtraukusi Kijivai bez maksas piegādāt ieročus. Taču ir svarīgi izbeigt karu, lai apturētu slepkavības, uzsvēra Tramps.
"Katru nedēļu iet bojā tūkstošiem galvenokārt jaunu cilvēku. Ja es varu to novērst, ieviešot sankcijas vai izmantojot ļoti lielas nodevas, kas dārgi maksās Krievijai vai Ukrainai, vai kam citam, kas mums tur ir. Bet es esmu apturējis septiņus karus, no kuriem trīs ir turpinājušies pēdējos 30 gadus," sacīja Tramps.
