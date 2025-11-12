Rumānijas teritorijā pēc kārtējā plašā Krievijas uzlidojuma Ukrainai naktī uz otrdienu atrasts nogāzies krievu drons, paziņojusi Rumānijas Aizsardzības ministrija.
Krievijas lidroboti uzbruka Odesas apgabalam un Ukrainas Donavas ostām, bet viens drons ielidoja Rumānijas teritorijā un nogāzās Grindu rajonā, aptuveni piecus kilometrus uz dienvidiem no robežas. Rumānijas radari drīz pēc pusnakts gan fiksēja krievu dronu grupas tuvošanos NATO gaisa telpai un izsūtīja brīdinājumus valsts dienvidaustrumu reģionu iedzīvotājiem, taču laika apstākļi neļāva gaisā pacelt iznīcinātājus. Uz notikuma vietu devās armijas komandas, kas ziņoja par drona fragmentu atrašanu.
Septembrī Rumānija jau izsauca Krievijas vēstnieku pēc tam, kad tās gaisa telpā bija ielidojis krievu drons. Februārī Bukareste pieņēma likumu, kas ļauj valstij notriekt dronus, ja tie pārkāpj tās gaisa telpu. Polijā naktī uz 10. septembri ielidoja vismaz 19 krievu droni. Vairāki no tiem tika notriekti.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
