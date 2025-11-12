Volejbolista Matīsa Gabdulļina pieredze ir unikāla – šai spēlei viņš pievērsās tikai studiju laikā un kļuva par vienu no labākajiem spēlētājiem Baltijas līgā, kā arī izpelnījās līgumus ārzemēs.
Paralēli sportam izveidojis arī militāro karjeru un ikdienā strādā Nacionālo bruņoto spēku Militārajā policijā.
Vecāku ieteikums
"Par dienestu domāju jau 2011. gadā pēc vidusskolas pabeigšanas, bet vecāki ieteica vispirms iegūt bakalauru kādā citā augstskolā un pēc tam, ja vēlēšos, iet uz Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju (LNAA). Iestājos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Volejbolu vispār nebiju spēlējis, bet augstskolā treneris Valdis Lapiņš uzrunāja, ka vajagot garus cilvēkus, lai nāku uz treniņiem un pāreju uz volejbola sekciju, jo iestājies biju kā basketbola treneris un sporta skolotājs. Piekritu, pēc pirmā kursa bijām praksē ar Rīgas volejbola skolu, pēdējā dienā atbrauca Latvijas čempionu "Biolars/Jelgava" galvenais treneris Jurijs Deveikus, pasauca mani parunāties un uzaicināja trenēties," sarunā ar "Latvijas Avīzi" nokļūšanu tīkla bumbā atminas Matīss Gabdulļins.
Viņš nāk no Lejasciema Gulbenes pusē, vecāki Lāsma un Valerijs ir distanču slēpošanas treneri, arī Matīss trenējās slēpošanā, bet skolas pēdējos gados izstiepās (2,06 metri), līdz ar to, stājoties akadēmijā, izvēlējās augumam atbilstošu sporta veidu.
Pēc četriem Jelgavā nospēlētiem gadiem Gabdulļins devās leģionāra gaitās uz Austriju, kur pavadīja trīs sezonas, bet 2019. gadā Aigars Birzulis uzaicināja uz Somiju, tiesa, tur viss beidzās jau rudenī pēc ceļgala krustenisko saišu plīsuma.
Izdarīt maksimāli arī to, ko negribas
2020. gada sākumā Matīsa Gabdulļina un sievas Lauras ģimenē ienāca pirmdzimtā Žaklina un viņš nolēma palikt mājās, iestājās LNAA programmā "Komandējošā sastāva virsnieks". Savā kursā bijis labākais un varēja izvēlēties dienesta vietas, priekšroku dodot Militārajai policijai. Kļūt par labāko kursantu palīdzējis sportā norūdītais raksturs un disciplīna, apņēmība izdarīt maksimāli arī tās lietas, kuras negribas:
"Ja esi izvēlējies šo ceļu, tad nepamet pusratā. Neiestājos 18 gadu vecumā, man bija jau 27, kad saproti, ka tas vajadzīgs pašam, ne kādam citam."
Patriotismu Matīss smēlies ģimenes tradīcijās – tēvs kopš 1991. gada dienējis Zemessardzē un bija bataljona komandieris Gulbenē, šogad neatkarības proklamēšanas dienā 18. novembrī viņam pasniegs Viestura ordeni. Mamma ir Jaunsardzes instruktore, arī dēls apguvis militārās prasmes. "Novembris man ir īpašs laiks," runājot par patriotu nedēļu, saka Matīss Gabdulļins, atceroties, ka lāpu gājienā Lāčplēša dienā devās jau skolas laikā, bet nu ik gadu ar ģimeni dodas nolikt svecītes pie Rīgas pils, godinot brīvības aizstāvjus. Viņš uzsver, ka Nacionālie bruņotie spēki cītīgi attīsta aizsardzības spējas, un novērtē sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā, kas sniedz papildu drošības sajūtu.
Matīss Gabdulļins aizraujas ar medībām, kopā ar tēvu vada mednieku klubu "Lejasciems". Viņam ir vairākas īpašas trofejas – pērn nomedījis bronzas alni, ragiem vienā pusē deviņi žuburi, otrā astoņi. Bijis arī sudraba alnis (pieci un seši žuburi). Medības esot lieliska galvas izvēdināšana no ikdienas.
"Lūši" krāj pieredzi
Iepriekšējās piecas sezonas Gabdulļins pārstāvēja "Robežsardzi/Rīgu", pavasarī izcīnot savu otro Latvijas čempionu titulu – intriģējošā fināla sērijā 3:2 pret "Ezerzemi/Daugavpils Universitāti". Rīgas klubs vēlējās atjaunināt sastāvu un kapteinim palikt nepiedāvāja, līdz ar to viņš vienojies ar Jēkabpils "Lūšiem", kas sešos mačos pie uzvaras nav tikuši. "No iepriekšējās sezonas palicis tikai viens pamatsastāva spēlētājs. Jauna komanda, krājam pieredzi. Man ir pusprofesionāls režīms, vakaros eju uz svaru zāli un divas reizes nedēļā braucu uz komandas treniņiem Jēkabpilī," ikdienas grafiks Matīsam Gabdulļinam ir piesātināts.
No volejbola karjeras Matīss izceļ arī divus sudrabus Baltijas līgā – 2016. gadā ar Jelgavu un aizpērn ar Rīgu.
Vairākkārt Gabdulļins bijis līgas rezultatīvākais spēlētājs, un šādu titulu izpelnījās arī Austrijā, spilgti atmiņā palikuši divi mači, kuros guvis ap 40 punktiem.
"Jāsaka paldies trenerim Deveikum, kurš četru gadu laikā no slēpotāja izveidoja volejbolistu. Pirmajās sezonās ļoti daudz strādājām individuāli," pateicīgs ir Matīss Gabdulļins. Viņš ir bijis aicināts uz Latvijas izlases treniņiem, tomēr pie spēlēšanas netika. Vienu sezonu Matīss aktīvi spēlēja pludmales volejbolu pārī ar Mihailu Samoilovu, atzinīgus vārdus garā bloķētāja perspektīvai veltīja treneris Genādijs Samoilovs, vienā Pasaules tūres četru zvaigžņu turnīrā pārvarēja kvalifikāciju. Ilgāka sadarbība gan neizveidojās.
Lepnums par dēlu
- Valerijs Gabdulļins, Matīsa tēvs: "Mani vecāki pagājušā gadsimta 50. gados iebrauca Latvijā – tēvs nāk no Kazaņas, māte no Baltkrievijas. Kā izskaidrot patriotisko attieksmi, grūti izskaidrot, bet tā tas tika ieaudzināts – pret ģimeni, savu ciemu, valsti. Bijām barikādēs, man pēc dienesta padomju armijā bija rezerves virsnieka apliecība, tikko biju pabeidzis augstskolu un jutu savu atbildību zināšanas likt lietā, tāpēc 1991. gadā iestājos Zemessardzē. Esmu atvaļināts pulkvežleitnants. Matīss arī dabiski tajā iesaistījās, gāja jaunsargos. Biju lepns, kad nolēma studēt LNAA un iet manās pēdās."
- Mārcis Obrumans, Jēkabpils "Lūšu" galvenais treneris: "Ņemot vērā vēlo pievēršanos volejbolam, Matīss sasniedzis ievērojamus rezultātus. Var redzēt, ka pamati nav tik labi, bet ar darbu kompensē trūkumus, ir vēlme pilnveidoties, pēc treniņiem piedāvā vēl kaut ko patrenēt, volejbolam ļoti pateicīgs augums. Ar viņu grūtāk spēlēt ātri, ērtākas ir augstas bumbas, bet cenšas to attīstīt. Komandas spēlētājs, arī atmosfēras veidošanā ir sava loma. Ar pieredzi un patriotiskumu var iedot impulsu jaunajiem spēlētājiem."
Vizītkarte. Matīss Gabdulļins
- Dzimis 1992. gada 15. novembrī.
- Volejbolists, diagonāles uzbrucējs.
- Pārstāv Jēkabpils "Lūšus".
- Latvijas čempions ar "Biolars/Jelgava" (2013.) un "Robežsardzi/Rīga" (2025.), pieckārtējs Latvijas kausa ieguvējs.
- Spēlējis Austrijā un Somijā.
- Bakalaura grāds Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, maģistra grāds Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.
- Pamatdarbs – NBS Militārā policija, vada komandieris. Dienesta pakāpe – virsleitnants.
