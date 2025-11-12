ASV Kongresa Pārstāvju palāta šodien apstiprinās pirmdienas vakarā Senāta pieņemto likumprojektu par federālās valdības darba finansēšanas atsākšanu ar termiņu līdz nākamā gada janvāra beigām.
Līdz ar to šodien arī būtu jānoslēdzas ASV vēsturē ilgākajam pārtraukumam valdības iestāžu finansēšanā, ko mēdz saukt par "valdības slēgšanas" jeb angliskajā versijā "shutdown" periodu. Republikāņu un demokrātu partiju kongresmeņu principiālās politiskās cīņas pie valdības iestāžu finansējuma apturēšanas noveda 1. oktobrī. Stīvēšanās, ko paši amerikāņi atzīst par apkaunojošu valstij, paspējusi radīt daudz neērtību un tās sekas būs jūtamas ilgtermiņā.
Veselības jautājums
Kongresa augšpalāta spēra svarīgu soli uz valdības darba apturēšanas izbeigšanu pirmdienas vakarā, kad septiņi demokrātu un viens neatkarīgais senators, par spīti kritikai no citu demokrātu puses, pievienojās republikāņiem balsojumā par kompromisa darījumu, ko pieņēma ar 60 balsīm par un 40 pret. Kompromiss balstās republikāņu solījumā decembrī Kongresā sarīkot balsojumu par vēl demokrātu prezidenta Baraka Obamas laikā iedibinātās programmas "Medicaid" turpināšanu. Programma paredz atvieglojumus tiem, kuri iegādājas valsts subsidētu veselības apdrošināšanu un skar ap 20 miljoniem ASV pilsoņu. "Medicaid" termiņš noslēdzas gada beigās, bet republikāņi līdz šim atteicās runāt par tā pagarināšanu, kas arī bija valsts "slēgšanas" iemesls, jo demokrāti atspēlējās ar federālā budžeta apstiprināšanas blokādi. Vienošanās tāpat paredz, ka "slēgšanas" perioda laikā atlaistos federālo dienestu darbiniekus atjaunos darbā, izmaksājot kompensācijas.
Ja likumprojektu apstiprinās Pārstāvju palātā, tas vēl jāparaksta ASV prezidentam Donaldam Trampam, kurš ir pārliecināts, ka ASV normalizēsies jau tuvākajās dienās. "Mums ir pietiekami liela demokrātu skaita atbalsts un mēs atvērsim mūsu valsti," CNN sacījis Tramps.
Ilgtermiņa sekas
Algas kopš 1. oktobra nav saņēmuši ap 1,25 miljoni federālā līmeņa darbinieku, no kuriem 650 tūkstoši šajā laikā darba vietā devās neapmaksātā atvaļinājumā. Un, kaut līdz novembra vidum iekavētos 16 miljardus dolāru viņi saņems, šo ļaužu iecerēs, nenotikušajos tēriņos un maksājumos tas, protams, atspoguļosies. Ir iekavējusies ar valdības finansējumu saistītu piegāžu un pakalpojumu līgumu slēgšana, izpilde un apmaksa. Krietnai daļai uzņēmēju radītie zaudējumi nekādā veidā nekompensēsies. Valsts ir daļēji zaudējusi uzticama klienta prestižu.
Burtiski savos vēderos šo krīzi izjuta tie 42 miljoni trūcīgo amerikāņu, kas saņem federāli apmaksāto pārtikas palīdzību SNAP programmā. Mēnesī tiem vajadzēja būt astoņiem miljardiem dolāru.
Un, kaut vairāki štati uzņēmās iztrūkumu pagaidām segt no vietējā budžeta, šo cilvēku ēdienkarte tāpat sašaurinājusies.
Pēc Kongresa Budžeta biroja aplēsēm, sešas nedēļas dīkstāves gada noslēdzošajā ceturksnī nozīmēs par 1,5% mazāku iekšzemes kopproduktu (IKP) un, kaut nākamā gada sākumā tas atbalsosies kā pieaugums, ap 11 miljardu dolāru apjoma ekonomiskās aktivitātes, kas varēja notikt, tomēr būs neatgriezeniski zaudētas. Eksperti norāda, ka ar to šī federālā dīkstāve atšķiras no iepriekšējās garākās, kad 2018./2019. gada mijā dzīve bez finansējuma ilga 35 dienas. Toreiz valdības aģentūras bija slēgtas tikai daļēji, bet iespaids uz ekonomiku izpaudās kā 0,02% IKP zudums. Bet šobrīd ekonomiskā situācija ir krietni nedrošāka, un Trampa haotiskās tarifu politikas dēļ bizness jau tā jūtas apjucis. Parasti īslaicīgas dīkstāves datos neuzrādās, taču šī atstās paliekošas pēdas. Gan dēļ rekordilgās dīkstāves, gan augošajiem traucējumiem, ko tā atstājusi labklājības programmās un ceļošanā," aģentūrai AP komentējis ASV bāzētās konsultāciju firmas "EY-Parthenon" ekonomists Gregorijs Deko.
Atceltie lidojumi
Visasāk krīze izpaudās tieši civilā aviotransporta nozarē, jo, nesaņēmuši algu, daudzi aviodispečeri vairs nedevās uz darbu. Tie, kas piekrita turpināt, strādā sešu dienu darba nedēļu, pa desmit stundām dienā. Pagājušajā nedēļā ASV Federālā civilās aviācijas pārvalde bija spiesta nosūtīt lidsabiedrībām rīkojumu par 4% samazināt diennakts reisu skaitu 40 valsts lielākajās lidostās, jo garantēt lidojumu drošību iepriekšējā apmērā vairs nebija iespējams. No pagājušās piektdienas līdz šai pirmdienai atcēla ap 5500 vietējo un starptautisko reisu. Otrdien atcelto reisu apmērs sasniedza 6% no visiem, bet 14. novembrim prognozē 10%, jo pat Kongresa pozitīva balsojuma gadījumā pilnīga atgriešanās pie normāla aviosatiksmes ritma nenotiks momentā. Ceļojumu industrija anulēto lidojumu dēļ varētu būt zaudējusi ap 2,6 miljardus dolāru. Tur ietilpst, piemēram, neizmantotie viesnīcu, restorānu, taksometru pakalpojumi. Situācijas ar lidojumu atcelšanu, šķiet, saniknoja Trampu visvairāk. Nedēļas sākumā savā sociālās saziņas tīkla "Truth Social" kontā viņš kategoriskā formā pieprasīja dispečeriem "nekavējoties" atgriezties darbā, kaut vienošanās par finansējumu vēl nemaz nebija panākta. Tiem, kas izies darbā, būšot 10 tūkstošu dolāru prēmijas, bet tiem, kas kavēsies, algas samazināšot.
