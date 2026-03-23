Paaudzēm ilgi "Padegu" mājā, kas atrodas skaistā vietā Bauskas novada Viesturu pagastā – Īslīces upes krastā, valdījusi rosība.  

Tā arī atvilinājusi Icaku ģimeni pirms vairāk nekā desmit gadiem atgriezties no pilsētas uz laukiem un sākt saimniekot tieši šeit – Sandras bērnības mājās. Ģimene nolēmusi audzēt to, kas pašiem šķiet veselīgs, vērtīgs un garšīgs, izmantojot bioloģiskās audzēšanas metodes. 

2022. gadā saimniecība ir saņēmusi "Bauskas novada uzņēmēju gada balvu" nominācijās "Novada tēla popularizēšana" un "Gada mājražotājs", 2023. gadā "Padegu" saimniece S. Icaka ir kļuvusi par TV raidījuma "Īstā latvju saimniece" uzvarētāju, bet pērn Icaku ģimene ir tikusi izvirzīta konkursa "Sējējs" balvai nominācijā "Ģimene lauku sētā".

Pārdod dzīvokli un pārceļas uz laukiem

"Abi ar vīru esam salaspilieši, tur izveidojām ģimeni. Dzīvojot pilsētas dzīvoklī, mēs katras brīvdienas centāmies izbraukt uz laukiem – pie dabas. Braucām gan pie mammas, gan pārgājienos, jo bijām aktīvi makšķerētāji, kuriem patika nakšņot teltīs. Ziemās devāmies uz mežu slēpot. Tad sākās īpašumu privatizācija un vairs nebija iespējams pie katra ezera piebraukt. Tāpēc sākām biežāk braukt uz "Padegām". Māja jau bija pamesta, jo mamma bija palikusi viena un tolaik vēl nebija īsta piebraucamā ceļa, tādēļ viņa par pajām bija nopirkusi tuvumā esošo Pārupes skolas ēku un pārcēlusies dzīvot uz turieni. Tā kā šeit ir skaista vieta, tuvumā upe un apkārt paveras brīnišķīga ainava, sākām apsvērt domu pamest pilsētu un sākt šeit saimniekot," atceras S. Icaka. Māja bijusi veca un saimniecība nolaista. "Šeit bija mitinājušies cilvēki no tuvējā ciemata, kas bija palikuši bez mājām, ēka bija izkvēpināta un elektrība par nemaksāšanu atslēgta. Tāpēc sākotnēji pat gribējām to nojaukt. Kad brīvdienās sākām iekopt apkārtējo teritoriju un izcirtām krūmus, mēdzām virtuvē pārnakšņot. Līdz kādu dienu sapratām, ka no šejienes negribas braukt projām," teic "Padegu" saimniece. 

