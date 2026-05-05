22. un 23. maijā AS Latvijas valsts meži (LVM) dabas parkā Tērvetē notiks pasākums Latvijas Meža dienas 2026, kura vadmotīvs būs – "Ķeram oglekli kokā un audzējam skābekli".
Tas izvēlēts, jo pasākuma laikā plānots iestādīt vairāk nekā 10 000 jaunu kociņu. Pasākuma apmeklētāji varēs vērot zemes urbšanas, zaru šķeldošanas, malkas sagatavošanas, koku gāšanas, atzarošanas, sagarumošanas un citus paraugdemonstrējumus, kā arī paši izmēģināt dažādus meža darbus.
Piektdien, 22. maijā, Skolu dienā ciemos gaidīti jebkura vecuma bērni un jaunieši kopā ar skolotājiem, lai atklātu meža daudzveidību un ar to saistītās profesijas ap 100 meža izziņas pieturās. Īpašie viesi uz lielās skatuves – Marģers Majors ar skābekļa eksperimentiem un dziedātāja BŪŪ ar brīvdabas koncertprogrammu.
"Augošie koki, zāle, krūmi un viss cits, kas dabā ir zaļš, caur lapām no atmosfēras piesaista ogļskābo gāzi. Šī gāze, kas veicina globālo sasilšanu, sastāv no skābekļa un oglekļa. Skābeklis tiek atgriezts atpakaļ atmosfērā, bet ogleklis noglabāts kokā vai augsnē. Līdz ar to – jo vairāk mežs aug, jo vairāk CO2 piesaista. Būtībā mežs, arī purvi ir viena liela oglekļa noliktava – Latvijas valsts mežos tā ir aptuveni 300 miljoni tonnu. Lai mežs pildītu savu lomu, tam jābūt veselīgam, dzīvīgam, tāpēc mēs mežu kopjam, aizvadām no meža prom lieko ūdeni, audzējam tādus stādus, kas aug ātrāk, lai vairāk piesaistītu oglekli," skaidro LVM integrētās plānošanas izpilddirektors Aigars Dudelis.
Savukārt sestdien, 23. maijā, Ģimeņu dienā meža izziņas festivāla pieturas aicināts apmeklēt ikviens interesents, jo – katrs pats varēs iemēģināt roku meža darbos, piemēram, zāģēt apaļkokus vai iejusties meža tehnikas – harvestera un forvardera – operatora amatā. Īpašie viesi uz lielās skatuves – Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris, Tutas lietas un hiphopa mākslinieks Ozols.
Visiem dalībniekiem dāvana – bezmaksas ieeja LVM dabas parkā Tērvetē.
