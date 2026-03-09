Priekšlikums par telefona SIM karšu lietotāju obligātu reģistrāciju pagājušonedēļ atbalstīts valdībā un kā jauna norma Elektronisko sakaru likumā sācis savu ceļu uz Saeimu. Pagaidām gan nav īstas skaidrības, kur un kā tiks veikta priekšapmaksas karšu reģistrācija. Vien tiek solīts, ka no tās tikšot atbrīvoti ilglaicīgie priekšapmaksas karšu lietotāji.

Priekšapmaksas karšu lielākie tirgotāji ir mobilo sakaru operatori – "Tele2", kas piedāvā karti "Zelta zivtiņa", un "Latvijas mobilais telefons", kas tirgo "LMT karti" (iepriekš "Okarti"). Parasti šīs kartes iegādājas cilvēki ar zemiem ienākumiem, viņu vidū liels īpatsvars ir seniori. Ņemot vērā savu rocību, viņi bieži vien izvēlas nevis papildināt esošo priekšapmaksas karti, bet pirkt jaunu, jo tas ir izdevīgāk.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē