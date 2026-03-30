Kurzemes apgabaltiesa piespriedusi piecu gadu probācijas uzraudzību sievietei, kura mēģināja noorganizēt sava bijušā vīra slepkavību, liecina tiesas spriedums.
Tāds pats sods piespriests arī sievietes draugam, kurš noziegumu rosināja.
Kā teikts spriedumā, lai atriebtos savam bijušajam vīram par to, ka agrāk pret viņu bija izturējies vardarbīgi un sitis viņai, sieviete pēc drauga ierosinājuma atrada un uzrunāja potenciālo slepkavu.
2019. gadā abi satikās un sieviete apsolīja par sava bijušā vīra nonāvēšanu atlīdzību 2000 eiro apmērā, uzrakstot vīrietim parādzīmi. Parādzīmē sieviete ierakstīja, ka pirms vīra slepkavības vīrietim iedos 1000 eiro, bet pārējo daļu nodos pēc slepkavības.
Vēlāk sieviete visu pastāstīja savam draugam, kurš pēc sarunas ieteica viņai uzrakstīt citādu parādzīmi nolīgtajam slepkavam, ko viņa arī izdarīja. Sieviete satikās ar nolīgto vīrieti vēlreiz un iedeva jauno parādzīmi, kurā norādīja, ka tikai pēc tam, kad viņš būs nonāvējis bijušo vīru, viņa katru mēnesi viņam maksās 100 eiro, līdz būs samaksāti 2000 eiro. Lai pārliecinātos par vīra nāvi, sieviete bija prasījusi nolīgtajam vīrietim atsūtīt viņai fotogrāfiju pēc nozieguma izdarīšanas, teikts spriedumā.
Slepkavība netika īstenota, jo
vīrietis, kuram bija uzdota slepkavība, ziņoja par vienošanos policijā.
Turpmākā saziņa notika policijas speciālās izmeklēšanas eksperimentā, kura laikā personas tika aizturētas.
Vēlāk tiesas sēdē nolīgtais vīrietis liecinājis, ka, viņaprāt, sieviete bija vērsusies tieši pie viņa, jo zināja, ka viņš ir izcietis cietumsodu par slepkavību. Apzinoties, ka sieviete var vērsties ar tādu pašu lūgumu pie citiem cilvēkiem, viņš nolēma vērsties policijā.
Līdzās sievietei apsūdzība tika celta arī viņas draugam, kurš ierosināja slepkavību.
Rīgas pilsētas tiesa sākotnēji piesprieda sievietei un viņas draugam desmit gadu cietumsodu ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu. Tomēr Kurzemes apgabaltiesa sodu mainīja, jo apsūdzētie nebija iepriekš sodīti un savu vainu atzina, kā arī izdarīto nožēloja.
