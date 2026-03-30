Latvijas sporta funkcionāre piedalījusies 2026. gada ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, ko Latvija un vēl vairākas valstis boikotēja, solidarizējoties ar Ukrainu, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Spēļu atklāšanu klātienē vērojis Eiropas Paralimpiskās komitejas prezidents Rejmonds Blondels un viceprezidente Nataļja Novikova, kura ir no Latvijas. Līdzās viņai bijusi olimpiskā vicečempione pieccīņā, peldēšanas trenere un Novikovas asistente Jeļena Maļuka.
Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) ģenerālsekretāre Liene Apine raidījumam teikusi, ka jau spēļu laikā LPK vērsās pie Eiropas paralimpiskās komitejas ar lūgumu skaidrot, kāpēc šāds lēmums tika pieņemts.
"Mēs to uzskatām par krievu leģitimizāciju šajā procesā,"
teikusi Apine.
Maļuka un Novikova neuzskata, ka viņas izdarījušas ko sliktu. Novikova, kura pārvietojas ratiņkrēslā, skaidro, ka tur nav bijusi kā Latvijas pārstāve, savukārt Maļuka viņu pavadījusi kā asistente un pavadone.
Novikova norādījusi, ka pārstāvēja Eiropas Paralimpisko komiteju. Spēļu atklāšanu boikotēja 11 Eiropas valstis, bet pārējie piedalījās, tāpēc Eiropas Paralimpiskās komitejas valdē nolemts, ka daži no valdes tur piedalīsies.
"Mūsu nostāja — piedalīties nenozīmē atbalstīt," raidījumam uzsvēra Novikova.
Savukārt Maļuka, kura peldēšanā trenē cilvēkus ar kustības traucējumiem, skaidrojusi, ka piedalījās kā asistente.
LPK un tās sportisti nepiedalījās ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, solidarizējoties ar Ukrainu un reaģējot uz Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (SPK) un Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) lēmumu ļaut desmit agresorvalstu — Krievijas un Baltkrievijas — sportistiem startēt spēlēs ar savu valstu karogiem un simboliku.
SPK negaidīti atcēla Krievijas un Baltkrievijas sportistu diskvalifikāciju
organizācijas ģenerālās asamblejas sēdē septembrī, bet vēlāk paziņoja, ka pret agresorvalstu sportistiem "izturēsies kā pret jebkuras citas valsts sportistiem".
Daļējā diskvalifikācija, kuru noteica 2023. gadā, lai aizstātu pilnīgo aizliegumu, kas tika uzlikts pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, ļāva sportistiem sacensties tikai kā neitrāliem dalībniekiem.
Pēc kvotu piešķiršanas Krievijas un Baltkrievijas parasportistiem Latvijas kalnu slēpotājs Mārtiņš Oliņš zaudēja iespējas startēt paralimpiskajās spēlēs.
Latvija spēlēs bija pārstāvēta ratiņkērlingā, un Polīna Rožkova un Agris Lasmans jaukto pāru sacensībās izcīnīja bronzas godalgas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
