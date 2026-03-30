Gandrīz 30 gadus pēc dzimumlocekļa nervu tīkla izpētes zinātniekiem beidzot izdevies detalizēti kartēt vienu no vismazāk pētītajiem cilvēka orgāniem – klitoru, vēsta "The Guardian".
Jaunais pētījums ne tikai atklāj nervu struktūru, kas ir būtiska seksuālajai jutībai un orgasmam, bet arī liecina, ka līdzšinējie priekšstati par klitora anatomiju bijuši daļēji neprecīzi. Šie atklājumi var būt nozīmīgi, lai uzlabotu sieviešu dzīves kvalitāti pēc iegurņa operācijām.
Klitors ilgstoši bijis nepietiekami pētīts – galvenokārt sabiedrības aizspriedumu dēļ. Vēl 20. gadsimtā tas nebija pilnvērtīgi aprakstīts anatomijas literatūrā, un pat 1995. gadā tika raksturots kā vienkārši “mazāka dzimumlocekļa versija”.
Lai precīzāk izprastu klitora uzbūvi, pētnieki no Amsterdamas Universitātes medicīnas centra, izmantojot augstas izšķirtspējas rentgenattēlveidošanu, izveidoja 3D modeļus no ziedotiem sieviešu iegurņiem. Tajos pirmo reizi skaidri redzams sarežģīts nervu tīkls ar vairākiem zarojumiem.
Pētījums atklāj, ka klitora nervi sniedzas tālāk, nekā iepriekš uzskatīts – tie aptver ne tikai galviņu, bet arī apkārtējos audus, tostarp kaunuma pauguru un vulvas struktūras. Turklāt galvenais nervs nezaudē intensitāti, tuvojoties galviņai, kā tika pieņemts iepriekš.
Šie dati ir būtiski, lai labāk izprastu sievietes seksuālās reakcijas mehānismus, kā arī uzlabotu ķirurģiskās pieejas – piemēram, pēc dzimumorgānu kropļošanas, vulvas vēža ārstēšanā vai estētiskajās operācijās.
Labāka nervu anatomijas izpratne var palīdzēt samazināt komplikācijas, tostarp jutības un orgasma traucējumus, kas dažkārt rodas pēc operācijām.
Pētnieki cer, ka šis darbs veicinās plašāku izpratni par sieviešu veselību un mazinās ilgstoši pastāvējušos aizspriedumus.
