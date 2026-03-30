Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzsāktajā kriminālprocesā par informācijas noplūdi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārziņā esošajos IT iepirkumos ir iesaistīts arī Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) Informācijas tehnoloģiju atbalsta departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs, kurš jau tiek tiesāts citā krimināllietā par pretlikumīgām darbībām elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra izveides iepirkumos, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".
Zināms, ka KNAB izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts VARAM valsts sekretārs Edvīns Balševics, VDAA amatpersona un kāds uzņēmējs.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka divas valsts amatpersonas, iespējams, izpaudušas uzņēmējam neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums, bet kas uzskatāmas par ierobežotas pieejamības informāciju. Izpaustā informācija saistīta ar IT iepirkumiem dažādās valsts iestādēs.
Patlaban trim kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir VARAM amatpersona, VDAA amatpersona un uzņēmējs.
"de facto" sazvanīts, Fiļipovičs vairākkārt teicis, ka nevarot atbildēt uz jautājumu, vai viņš ir iesaistīts KNAB lietā, norādot, ka šie ir adresējami tiesībsargājošām institūcijām. Savukārt VDAA pārstāvji "de facto" norādījuši, ka iestāde saņēmusi informāciju, ka "minētajam darbiniekam nav aizliegums un ierobežojumi pildīt savus darba pienākumus".
Patlaban Rīgas pilsētas tiesā atrodas krimināllieta, kurā par pretlikumīgām darbībām elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra izveides iepirkumos apsūdzēts IT uzņēmuma "SOAAR" īpašnieks Renārs Kadžulis, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) darbinieki Svetlana Biseniece un Uldis Apsītis, kā arī Fiļipovičs. IDB arī šo kriminālprocesu sāka 2022. gadā.
Raidījums norāda, ka
Fiļipovičs nav vienīgais VDAA darbinieks, kuram jau iepriekš bijušas problēmas ar tiesībsargājošajām iestādēm.
Pagājušā gada vidū spēkā stājās notiesājošs spriedums par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu bijušajai Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vadītājai Līgai Egbei. Citā lietā Egbe šobrīd tiek tiesāta par dienesta viltojumu, tomēr viņa aizvien turpina strādāt VDAA, kur ir kvalitātes un risku vadītāja.
VDAA pārstāvji uz jautājumiem par Egbi klāstījuši, ka darbiniekam nav pienākuma informēt darba devēju par savu saistību tiesvedības procesā, ja tā neietekmē viņa spēju ierasties darbā, nerada šķēršļus darba pienākumu izpildei un nav saistīta ar profesijas ierobežojumiem.
Jau ziņots, ka Valsts policija Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Kā drošības līdzekli apcietinājumu piemēroja publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam VDDA direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas organizēta
personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos
vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
Reaģējot uz šo informāciju, Saeima pieņēma grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, ar kuriem noteikts, ka rudenī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās balsis skaitīs manuāli.
