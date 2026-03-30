Irānas triecienā Prinča Sultāna gaisa spēku bāzē Saūda Arābijā cietusi ASV kara aviācijas agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas (AWACS) lidmašīna "E-3 Sentry", vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", laikraksts "Wall Street Journal" un citi Rietumu mediji.
Aptuveni 300 miljonus dolāru vērtā lidmašīna cietusi triecienā, kas noticis pēdējo dienu laikā, vēsta "Bloomberg", atsaucoties uz avotu, kas ir pazīstams ar situāciju.
"Wall Street Journal" savā materiālā par triecienā cietušo lidmašīnu "E-3 Sentry" atsaucas uz ASV un Saūda Arābijas amatpersonām.
Par to, ka triecienā bāzē Saūda Arābijā cietusi ASV lidmašīna "E-3 Sentry", liecina tīmeklī publicētie fotoattēli, kurus verificējuši britu raidsabiedrības BBC faktu pārbaudes nodaļas "BBC Verify" žurnālisti.
Attēli sākotnēji parādījās platformā "Facebook" lapā, kas publicē ASV militārās ziņas, norāda BBC. Attēlos redzama sapostīta lidmašīna "E-3 Sentry".
ASV Centrālā pavēlniecība vēl nav publiski komentējusi šo incidentu, norāda BBC.
Piektdien ASV amatpersona ziņu aģentūrai "Reuters" paziņoja, ka Irānas triecienā gaisa spēku bāzei ievainoti 12 ASV karavīri.
"Wall Street Journal" ziņoja, ka cietušas arī vismaz divas ASV degvielas uzpildes lidmašīnas.
Svētdien Irānas ziņu aģentūra "Fars" vēstīja, ka lidmašīnai E-3 trāpījis drons "Shahed".
Tramps: Vienošanās ar Irānu var tikt panākta drīz
ASV un Izraēlas karā pret Irānu ir panākts, ka Teherānā notikusi režīma maiņa, un drīzumā varētu tikt panākta vienošanās ar Irānu, svētdien sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Režīma maiņa jau ir notikusi," Tramps sacīja žurnālistiem lidmašīnā "Air Force One".
"Mums ir darīšana ar citiem cilvēkiem, ar kuriem līdz šim nav bijusi darīšana. Tā ir pavisam cita cilvēku grupa. Tāpēc es to uzskatu par režīma maiņu," klāstīja ASV prezidents.
Vaicāts, vai šonedēļ varētu tikt panākta vienošanās ar Irānu, Tramps sacīja: "Es redzu vienošanos ar Irānu. Tas varētu notikt drīzumā."
Tostarp Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs pauda, ka Vašingtona izmanto runas par dialogu kā aizsegu sauszemes operācijas gatavošanai.
"Irānas ienaidnieks publiski sūta vēstījumus par sarunām un dialogu, bet slepus plāno sauszemes uzbrukumu," paziņojumā, ko izplatījusi oficiālā ziņu aģentūra IRNA, pauda spīkers.
"Mūsu vīri gaida amerikāņu karavīru ierašanos, lai tos aizdedzinātu un reizi par visām reizēm sodītu viņu reģionālos sabiedrotos," norādīja Galibafs.
Diplomātiskajā jomā Pakistāna, kas darbojas kā starpnieks starp Vašingtonu un Teherānu, nule Islamabadā uzņēmusi Saūda Arābijas, Turcijas un Ēģiptes ārlietu ministrus, lai apspriestu krīzi.
Diplomāti apsprieduši, kā "drīzumā un neatgriezeniski izbeigt karu", svētdien sacīja Pakistānas ārlietu ministrs Išaks Dars.
Irāna un ASV ir paudušas "uzticību Pakistānai sekmēt sarunas", sacīja ministrs, norādot, ka ir runājis ar Ķīnas kolēģi Vanu Ji, kā arī ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu un citiem ārlietu ministriem, kas arī atbalstījuši šo ideju.
