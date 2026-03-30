Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien guva 23 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Warriors" viesos ar rezultātu 101:115 (26:21, 24:36, 23:30, 28:28) piekāpās Denveras "Nuggets" komandai.
Porziņģis laukumā pavadīja 28 minūtes un 39 sekundes, kurās realizēja visus piecus tālmetienus, trīs no deviņiem divpunktu metieniem un visus piecus soda metienus. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un viena piezīme.
"Warriors" rindās 23 punktus guva arī Brandins Podzemskis, bet 16 punktus sakrāja Garijs Peitons jaunākais.
"Nuggets" komandā ar 25+15 un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Nikola Jokičs, 20 punktus guva Džamals Marejs, bet 16 - Tims Hārdavejs jaunākais.
"Warriors" ar 36 uzvarām 75 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē un garantējusi sev vietu "play-in".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu