Somijas dienvidos Kimenlākso reģionā svētdienas rītā nogāzušies divi lidroboti, ziņo policija.
"Lidroboti iemaldījušies Somijas teritorijā. Mēs to uztveram ļoti nopietni. Drošības iestādes tūlītēji reaģējušas. Izmeklēšana turpināsies, un sīkākas ziņas tiks sniegtas, tiklīdz fakti gūs apstiprinājumu," paziņojis aizsardzības ministrs Anti Herkenens.
Viens no droniem nokritis uz ziemeļiem no Kouvolas, bet otrs - uz austrumiem no pilsētas.
Kouvola atrodas aptuveni 130 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Helsinkiem un apmēram 70 kilometrus uz rietumiem no robežas ar Krieviju.
Policija ziņo, ka incidentā cietušo nav.
Kā informējusi Aizsardzības ministrija, svētdienas rītā Somijas gaisa telpā nelielā augstumā virs jūras un virs sauszemes valsts dienvidaustrumos tika fiksēti vairāki mazi lidojoši objekti. Lidojošo objektu identificēšanai gaisā tika pacelti iznīcinātāji F/A-18.
Gaisa spēki apstiprinājuši, ka tie ir Ukrainas lidroboti.
Kā ziņots, naktī uz svētdienu notika kārtējais ukraiņu lidrobotu uzlidojums Krievijas Ļeņingradas apgabalam, kura rezultātā izcēlās ugunsgrēks Ustjlugas ostā.
Iepriekš šonedēļ Ukrainas droni ielidoja un eksplodēja arī visās trijās Baltijas valstīs. Visticamāk, tie bija tēmēti uz mērķiem Krievijā, bet novirzījās vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm tika novirzīti no kursa.
