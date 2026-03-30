Krievijas armijai pēc pavasara–vasaras ofensīvas sākuma radušās grūtības virzīties uz priekšu Ukrainas ziemeļu aizsardzības līnijās, secināts ASV bāzētā Kara pētījumu institūta (ISW) ziņojumā.
Analītiķi norāda, ka, lai gan pēdējā mēneša laikā Krievijai izdevies gūt atsevišķus taktiskus panākumus pie Slovjanskas, virzība citos virzienos – īpaši pie Limanas un Konstantinivkas – ir būtiski palēninājusies. Krievijas spēki nespēj ilgstoši uzturēt iepriekšējo uzbrukumu intensitāti bez ievērojamiem zaudējumiem.
ISW brīdina, ka mēģinājums uzbrukt Slovjanskas–Kramatorskas aglomerācijai bez pietiekama atbalsta flangos var vēl vairāk palēnināt progresu un radīt nesamērīgi lielus zaudējumus.
Papildus ofensīvu kavē arī nelabvēlīgi laikapstākļi un Ukrainas aizsardzības noturība. Analītiķi secina, ka Krievijai 2026. gadā, visticamāk, neizdosies ieņemt tā dēvēto Ukrainas “cietokšņu joslu”.
Doneckas apgabals joprojām ir viens no galvenajiem Krievijas prioritārajiem virzieniem, taču uzbrukuma temps tur turpina samazināties.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar raķeti "Iskander" un 164 droniem
Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukusi Ukrainai ar ballistisko raķeti "Iskander" un 164 droniem, 150 dronus Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievi uzbrukuši ar "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu droniem.
No 164 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 90 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti ballistiskās raķetes un 12 trieciendronu trāpījumi septiņās vietās, atlūzas nogāzušās divās vietās, norādīja Gaisa spēki.
Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža pirmdienas rītā ziņoja par dronu uzbrukumiem un artilērijas triecieniem.
Sineļnikoves rajonā aizdegusies daudzdzīvokļu ēka, bet Krivijrihā cietusi infrastruktūra.
Dronu triecienos cietušas privātmājas Harkivas apgabala Derhačos, Bezrukos un Bilij Kolodjazā, pavēstīja amatpersonas. Vismaz četri cilvēki ievainoti.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
