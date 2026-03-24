Latvijas – Igaunijas basketbola līgas ceturtdaļfinālā cerības attaisnojuši divi gaidītākie dueļi.
"VEF Rīga" un "Ventspils" sērijā pirmajās divās spēlēs uzvarēja mājinieki, tādējādi būs nepieciešama izšķirošā trešā spēle šovakar Rīgā. Pēc galvaspilsētā dabūtā nokdauna (54:77) savās mājās ventspilnieki laukumā devās pavisam citā noskaņojumā. Otrajā ceturtdaļā mājinieki no +7 nonāca iedzinējos ar -9, taču pēc pārtraukuma izdevās spēli izlīdzināt un līdzīgā galotnē uzvarēt ar 72:69. Piecas sekundes pirms beigām karjeru atsākušais Māris Gulbis ar brīvu tālmetienu varēja rīdziniekus izvirzīt vadībā, tomēr grozs bumbu nepieņēma. "Ventspils" spēlēja kolektīvāku basketbolu (rezultatīvās piespēles 21-12) un labāk sargāja savu grozu (bloķētie metieni 6-2).
Savukārt Rīgas "Zeļļu" un Tallinas "Kalev/Cramo", kur Anrijam Miškam uz sezonas izskaņu pievienojies Iļja Kurucs, cīņā pagaidām komandām labākas sekmes bijušas viesos. Rīdzinieki iesāka ar uzvaru Igaunijā 83:69, bet mājās piekāpās ar 86:93. Ārkārtīgi līdzīgs duelis, igauņiem otrajā mačā jūtams pārsvars pārtvertajās bumbās (10-5). Tallinā komandas atkal satiksies trešdien.
"Valmiera Glass VIA" vakar aizvadīja sērijas otro spēli pret "TalTech/ALEXELIA", tāpat arī "Tartu Ulikool Maks&Moorits" pret Pērnavas "Transcom".
