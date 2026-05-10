Patlaban par pasaulē visbagātāko cilvēku uzskatītais amerikāņu uzņēmējs Īlons Masks oficiāli ir 14 bērnu tēvs, un viņš pats to dēvē par “savu leģionu”. Viņš vēstījis, ka pagaidām negrasās piebremzēt, bet gan tieši palielināt tā skaitu. Masks arī apgalvojis, ka to vēloties darīt nolūkā “palielināt ar augstu intelekta līmeni apveltītu jaundzimušo skaitu”. Tostarp izdevums "The Wall Street Journal", atsaucoties uz Maskam tuvu cilvēku apgalvoto, paudis, ka multimiljardierim varētu būt pat ievērojami vairāk pēcnācēju...
Lai kā arī būtu, bet rakstniece Ešlija Sentklēra, kura apgalvo, ka pati laidusi pasaulē bērnu, kura “autors” ir Masks, teikusi, ka Masks izteicis vēlmi jau drīz piesaistīt papildus itin prāvu pulciņu brīvprātīgo sieviešu, lai tādējādi iespējami ātrāk sasniegtu savu mērķi saistībā ar amerikāņu nācijas “intelektuālo bagātināšanu”. Tāpat dažādi avoti esot apgalvojuši, ka potenciālās mātes saviem iespējamajiem pēcnācējiem Masks meklējot un atrodot sev piederošajā sociālajā vietnē X, tostarp atsevišķos gadījumos arī itin dāsni samaksājot par viņu turpmāko klusēšanu, ko paredzot arī speciāli akcentēts punkts sadarbības līgumā.
Plašsaziņas līdzekļi arī vēstījuši par to, ka 2025. gada pavasarī uzņēmuma Neuralink vadošā menedžere Šivona Zilisa deklarējusi jau ceturtā sava no Maska ieņemtā bērna nākšanu pasaulē – tas esot dēls, vārdā Seldons Likurgs, par kuru iepriekš nekas nebija zināms un kurš, iespējams, esot visnotaļ ekscentriskā amerikāņu multimiljardiera 14. bērns.
Var arī atgādināt, ka pirms neilga laika Masks Teksasas nosacītās galvaspilsētas Ostinas apkaimē sāka būvēt īpašu dzīvojamo kompleksu, kurā paredzējis izmitināt visus savus pēcnācējus kopā ar viņu neskaitāmajām mātēm. Turklāt vēl Masks esot pamanījies savā sociālajā tīklā bramanīgi izsmiet Telegram īpašnieku Pāvelu Durovu, kurš vēstījis par vairākiem simtiem savu bioloģisko pēcnācēju, nezin kāpēc nodēvējot viņa veikumu par “iesācēja līmeni”...
