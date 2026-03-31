Jaunākajā TV3 un Go3 šova "Mīlestības villa" epizodē virmo drāmas un aizvainojumi. Meitenes kritizē Gunāru, jo nespēj saprast, kāpēc viņš pret Samantu izturas ar lielāku pietāti nekā pret pārējām. Villā spriedze pieaug — dāmas skarbi komentē Samantas tēlu, kā arī konfrontē Samantu par rakstiem no "KARSTI. Krēta" laikiem. Atmosfēra villā vakarā paliek arvien saspringtāka.
Intrigantes Samantas, kas iepriekš zināma pēc dalības šovā "KARSTI. Krēta", ierašanās "Mīlestības villā" raisīja plašas diskusijas dalībnieču vidū — dāmas nekautrējoties apsprieda meitenes izskatu, personību un ģērbšanās stilu. Īpaši viņas neapmierināja fakts, ka Samanta iepriekšējo vakaru pavadīja vecpuiša guļamistabā. Savu sašutumu dalībnieces atklāti adresēja arī Gunāram.
Gunārs pēc visiem randiņiem jūtas apjucis, tāpēc vērsās pie šova vadītāja Mārtiņa Poča pēc padoma. Vīri nolēma rīkoties viltīgi — Mārtiņš Počs atklāti jautās dāmām par viņu sajūtām attiecībā pret vecpuisi. Savukārt Gunārs visu slepeni vēros un noklausīsies. Kamēr vairums dāmu izteicās pozitīvi vai neitrāli, veikborda čempione Anita pateica visu, ko domā, manāmi kritizējot Gunāra vīrišķību un izrādot nepatiku pret viņu.
Vai Anitas skarbie vārdi garantēs viņai izbalsošanu? Vai atpakaļ uz "Intrigu villu" tiks sūtīta Samanta?
Skaties "Mīlestības villu" Go3 televīzijā un TV3 kanālā katru pirmdienu pulksten 21.45, savukārt "Intrigu villu" ar šova lielākajām intrigām baudi tajā pašā dienā un laikā tikai Go3!
