Latvijas mežos lūsis lielākoties paliek neredzams. Kluss, piesardzīgs un noslēpumains – viens no retāk pamanāmajiem plēsējiem mūsu dabā. Šajā video apkopoti unikāli kadri no dažādu aculiecinieku meža kamerām un drona filmējumiem, kas ļauj ielūkoties lūša ikdienā daudz tuvāk nekā parasti iespējams.
Video redzami reti mirkļi – sākot no riesta saucieniem un savdabīgajām mīlas dejām, līdz teritorijas uzraudzībai un medību procesam. Lūsis ir izcils mednieks. Tas spēj pārvietoties gandrīz bez skaņas, izmantot reljefu un segumu, lai pietuvotos medījumam pavisam tuvu, un uzbrukums parasti notiek dažos īsos, precīzos lēcienos. Atšķirībā no vilkiem, lūši dzīvo vientuļi un tikai riesta laikā meklē kontaktu ar citiem savas sugas pārstāvjiem. Tieši tāpēc šādi kadri ir īpaši reti un vērtīgi. Vienlaikus, pieaugot lielo plēsēju populācijām un dzīvniekiem arvien biežāk pārvietojoties cilvēka pārveidotās ainavās, pieaug arī iespējamās tikšanās un konflikti ar cilvēkiem, mājdzīvniekiem un saimniecībām. Tas padara lūšu uzvedības izpēti un monitoringu arvien nozīmīgāku. Video ļauj ieraudzīt ne tikai plēsēju, bet arī to trauslo un sarežģīto dabas pasauli, kurā tas dzīvo. Daļa kadru uzņemti ar meža kamerām, kas ilgstoši izvietotas savvaļā, bet daļa filmēta ar dronu, ievērojot drošu distanci un netraucējot dzīvniekus.
Lūša dzīves noslēpumainākie kadri. Unikāli mirkļi no lūšu ikdienas
